Даррен Тилл считает, что Хамзат Чимаев станет чемпионом UFC в полусреднем весе.

«Думаю, он станет чемпионом в полусреднем весе. Я действительно так считаю. Мое мнение, кто станет для него самым сложным соперником, изменилось. Раньше я думал, что это Камару Усман или Колби Ковингтон.

Сейчас мне кажется, что мог бы стать самым тяжелым соперником. Просто из-за его защиты от тейкдаунов и удара. Мне бы хотелось, чтобы Хамзат получил еще один бой перед Эдвардсом или, возможно, сразился с Леоном сразу», – сказал экс-боец в среднем весе .

По информации Чейла Соннена, следующий бой Хамзат Чимаев проведет на UFC 294 против Пауло Косты в среднем весе. Турнир пройдет 21 октября.

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