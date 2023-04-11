Даррен Тилл считает, что Хамзат Чимаев станет чемпионом UFC в полусреднем весе
Даррен Тилл считает, что Хамзат Чимаев станет чемпионом UFC в полусреднем весе.
«Думаю, он станет чемпионом в полусреднем весе. Я действительно так считаю. Мое мнение, кто станет для него самым сложным соперником, изменилось. Раньше я думал, что это Камару Усман или Колби Ковингтон.
Сейчас мне кажется, что Леон Эдвардс мог бы стать самым тяжелым соперником. Просто из-за его защиты от тейкдаунов и удара. Мне бы хотелось, чтобы Хамзат получил еще один бой перед Эдвардсом или, возможно, сразился с Леоном сразу», – сказал экс-боец UFC в среднем весе Даррен Тилл.
По информации Чейла Соннена, следующий бой Хамзат Чимаев проведет на UFC 294 против Пауло Косты в среднем весе. Турнир пройдет 21 октября.
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