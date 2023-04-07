Менеджер Емельяненко – о скандале в аэропорту: «Александру поставили пару капельниц, а они дают мочегонный эффект»

Никита Бурчак, менеджер ветерана ММА Александра Емельяненко, прокомментировал инцидент, произошедший в аэропорту Кольцово.

«Александр летал в Екатеринбург к лечащему врачу, который вел его до боя с Вячеславом Дациком. В клинике ему поставили пару капельниц, после чего он поехал в аэропорт. Как вы знаете, капельницы дают сильный мочегонный эффект, что привело к «пописал в неположенном месте». Ни о каком дебоше речи не шло.

По факту мы имеем вбросы мадам, которая захотела пропиариться на этом инциденте. Она захотела внимания, которого недостойна. Давайте обратим внимание на то, что сотрудники полиции просто мирно фотографировались с Александром, а не задерживали его.

Во всей этой истории есть человек, не из команды, который сильно помог. А есть люди, которым лишь бы словить хайп, и нет даже мысли оказать помощь человеку», – заявил Бурчак.

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