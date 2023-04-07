Менеджер Емельяненко – о скандале в аэропорту: «Александру поставили пару капельниц, а они дают мочегонный эффект»

Теги Александр Емельяненко MMA Бокс/MMA/UFC

Никита Бурчак, менеджер ветерана ММА Александра Емельяненко, прокомментировал инцидент, произошедший в аэропорту Кольцово.

«Александр летал в Екатеринбург к лечащему врачу, который вел его до боя с Вячеславом Дациком. В клинике ему поставили пару капельниц, после чего он поехал в аэропорт. Как вы знаете, капельницы дают сильный мочегонный эффект, что привело к «пописал в неположенном месте». Ни о каком дебоше речи не шло.

По факту мы имеем вбросы мадам, которая захотела пропиариться на этом инциденте. Она захотела внимания, которого недостойна. Давайте обратим внимание на то, что сотрудники полиции просто мирно фотографировались с Александром, а не задерживали его.

Во всей этой истории есть человек, не из команды, который сильно помог. А есть люди, которым лишь бы словить хайп, и нет даже мысли оказать помощь человеку», – заявил Бурчак.

«Иди ты на ###, я тебя сейчас побью». Новый скандал с пьяным Емельяненко: помочился в аэропорту и задержал рейс

Скандал в аэропорту не скажется на следующем поединке Емельяненко

Материалы по теме

33 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Турецкий
да я смотрю вы там все... того
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ritosik23
какой конфуз)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мага осторожный
Хорошо быть Емельяненко Сашкою, где хочу пописаю, где хочу покакаю
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Комнатный Герой💪
Пусть в памперсах ходит тогда, это вообще не оправдание! В переходе аэропорта мочится нельзя, и за это надо наказывать! Как можно такой дичью пытаться смыть позор?🤦‍♂️
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
JForce
Чтобы моча эта в голову не била ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Классный руководитель
Ездил кодироваться анонимно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
simens
пока эта пьянь не кричит , например ," нет войне ", то может делать все , чтто угодно. Вообще, все что захочет. Ничего ему м другим таким же не будет .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sergeev55
А что разве в Москве не нашлось подходящего доктора? - не поверю. Ради прокапывания лететь в Ёбург... чушь какая-то
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ББ
"Александру поставили пару капельниц".
Ах, вот в чём дело то...:)
А я подумал, что сначала пару пива, потом водочки, и ещё пару пива...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мистер Блин
думаю что бы исправить ситуацию, его надо срочно в списки единой россии включить.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
filippa
мы когда бухаем дня 3-4 нам тоже сестра капельницы ставит.. но я не ссу в аэропоррту..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мистер Блин
представляю, каково родителям иметь такого сына, он ещё дурак, успел известным стать. ну и Федору терпения, конечно же)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мистер Блин
мочегонный эффект с перегаром.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Onion
Зассал...
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Черкашин
Ответ уличный иуда
Видимо капельница была с примесью Балтики 9
Александр проиграл в третьем раунде "Охоте Крепкому".😏🍺
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
алексей любовь
Странная побочка когда моча бьёт в голову ... По жизни
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
uranj
Дешёвый отмаз
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pyatachyok
Вот так вот, один из главных аэропортов в стране, а туалетов в нем нет, до чего довел страну этот фигляр ПЖ! Или-таки были туалеты? Да нет, нет их там, а то ведь Емельяненко бы в туалет пошел!
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Melnikov1968
Из этого следует,что любой гражданин РФ кому поставили капельницу,может спокойно помочиться в аэропорту? Ты что несёшь вообще? Этому челу место в клетке.
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вячеслав Тотров
Одна капельница с беленькой, другая пивная. Александр «Ерш» Емельяненко.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
radio_weiss
мочегонно-посылательный эффект
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Хулио из Гондураса
ОК, мочегонный эффект. Но почему в аэропорту нельзя было в туалет сходить?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DonBrazzo
Моча в голову ударила...
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алар
Достал он уже всех алкоголик!!!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
АтАс
Менеджер или собутыльник?!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий