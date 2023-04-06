Менеджер Емельяненко – об инциденте в аэропорту: «Александр подтверждает случившееся, раскаивается и приносит извинения за задержку рейса»

Теги Александр Емельяненко MMA Бокс/MMA/UFC

Менеджер Александра Емельяненко Никита Бурчак прокомментировал скандал в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге.

«Александр подтверждает случившееся, раскаивается и приносит извинения за задержку рейса. У правоохранительных органов никаких претензий к Александру нет. Да и по видео, выложенным в соцсетях, это видно. Спасибо полицейским за понимание и содействие. Александр прилетел в Москву, я встретил его в аэропорту, все хорошо», – сказал Бурчак.

Александр Емельяненко задержал вылет рейса Екатеринбург-Москва. Сообщается, что боец был пьян и матерился.

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2 комментария

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Russ Ivan
Рядовому гражданину РФ уже бы шили уголовку с привязкой к терроризму по нынешним временам. А тут "простите" и всё с рук сойдёт...
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Мага осторожный
Обычный день Сашки Емельяненко, а раздули из этого...
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