Менеджер Емельяненко – об инциденте в аэропорту: «Александр подтверждает случившееся, раскаивается и приносит извинения за задержку рейса»

Менеджер Александра Емельяненко Никита Бурчак прокомментировал скандал в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге.

«Александр подтверждает случившееся, раскаивается и приносит извинения за задержку рейса. У правоохранительных органов никаких претензий к Александру нет. Да и по видео, выложенным в соцсетях, это видно. Спасибо полицейским за понимание и содействие. Александр прилетел в Москву, я встретил его в аэропорту, все хорошо», – сказал Бурчак.

Александр Емельяненко задержал вылет рейса Екатеринбург-Москва. Сообщается, что боец был пьян и матерился.