Адесанья заработал $ 3,18 млн за бой с Перейрой на UFC 287 (The SportsGrail)

Стали известны приблизительные гонорары участников турнира UFC 287.

Исраэль Адесанья – $ 3,18 млн

Алекс Перейра – $ 1,24 млн

Хорхе Масвидаль – $ 1,02 млн

Гилберт Бернс – $ 1,01 млн

Келвин Гастелум – $ 465 тыс.

Роб Фонт – $ 375 тыс.

Кевин Холланд – $ 315 тыс.

Сантьяго Понсиниббио – $ 220 тыс.

Адесанья победил Алекса Перейру и вернул себе чемпионский пояс в среднем весе. Масвидаль проиграл Бернсу, после чего объявил о завершении карьеры.

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