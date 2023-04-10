Адесанья заработал $ 3,18 млн за бой с Перейрой на UFC 287 (The SportsGrail)

Теги UFC Келвин Гастелум Хорхе Масвидаль Исраэль Адесанья Сантьяго Понсиниббио Гилберт Бернс Кевин Холланд Роб Фонт Алекс Перейра UFC 287 Бокс/MMA/UFC

Стали известны приблизительные гонорары участников турнира UFC 287.

Исраэль Адесанья – $ 3,18 млн
Алекс Перейра – $ 1,24 млн
Хорхе Масвидаль – $ 1,02 млн
Гилберт Бернс – $ 1,01 млн
Келвин Гастелум – $ 465 тыс.
Роб Фонт – $ 375 тыс.
Кевин Холланд – $ 315 тыс.
Сантьяго Понсиниббио – $ 220 тыс.

Адесанья победил Алекса Перейру и вернул себе чемпионский пояс в среднем весе. Масвидаль проиграл Бернсу, после чего объявил о завершении карьеры.

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4 комментария

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Azamat Abdukadyroff
Нганну начинает жалеть что ушел , что-то его долго не видно
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Azamat Abdukadyroff
На втором месте Дрейк ))
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Комнатный Герой💪
Пффф.... я на свои носки больше трачу🤔
0
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Kanan Jarrus
неплохо так иззи поднял 😁
+5
-1
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