«Как только вы начинаете думать о выходе на пенсию – пора заканчивать». Дана Уайт поддержал решение Масвидаля закончить карьеру

Президент UFC Дана Уайт поддержал решение Хорхе Масвидаля завершить карьеру.

«Как только вы начинаете думать о выходе на пенсию – пора заканчивать.

Он заработал много денег этим вечером. У него много всего происходит за пределами октагона, как у Конора и многих других парней. Я думаю, что он доказал все, что хотел, как себе, так и людям.

Он изменил жизнь своей семьи, так что почему бы и нет?» – сказал Уайт.

Хорхе Масвидаль провел 52 боя в смешанных единоборствах, из которых 37 выиграл и 15 проиграл. Вчера он объявил об уходе из спорта.

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