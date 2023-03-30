Камил Гаджиев о казахстанских фанатах ММА: «Казахи – самые ярые болельщики ММА в мире»

Президент AMC Fight Night Камил Гаджиев об отказе Белала Мухаммада драться с Шавкатом Рахмоновым:

«Это нормально, я бы тоже отказался от боя с Шавкатом. Он очень хорош. Белал говорит, что у Рахмонова маленькая аудитория. Здесь я с ним не соглашусь. Казахи – самые ярые болельщики ММА в мире. Простой пример – проведем громкий бой внутрироссийский и с участием бойца из Казахстана. В YouTube с казахстанцем смотрели в три раза больше. Они любят своих бойцов, топят за своих, по этим показателям они одна из самых вовлеченных стран в ММА в мире. Белал, я тебя уверяю, если у тебя будет бой с Шавкатом, то его посмотрят больше людей, чем смотрели любой твой бой»

Ранее президент UFC Дана Уайт объявил о разработке боя Мухаммада и Рахмонова, однако Белал заявил, что ему этот бой не интересен.

Сумасшедший камбэк Казахстана в матче с Данией: сборная Адиева отыгралась с 0:2, а Шмейхель пропустил с 30-ти метров

Белал Мухаммад о бое с Рахмоновым: «Для меня это не имеет смысла»

Экс-соперник Шавката Рахмонова обещал ударить президента NAIZA