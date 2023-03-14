Камил Гаджиев о бое Одилов – Ермеков: «Это будет очень интересным поединком на территории СНГ»

Президент лиги AMC Fight Night о потенциальном бое Фаридуна Одилова и Даурена Ермекова:

«Одилов выиграл очень ярко, и было бы логично провести бой, который не состоялся в Eagle FC против Ермекова. Даурен сейчас проводит 25 марта на URAL FC. Как я понимаю Eagle FC не претендует на то, что чемпионы будут у них в ближайшее время проводить защиту. Поэтому Ермекова с большой долей вероятности отпустят в АСА, может быть на разовый бой. Не знаю, как они договорятся, но уверен, что между Шамилем Завуровым и АСА всегда будет общий язык. Одилов – Ермеков будет очень интересным поединком на территории СНГ. Возможно не так интересно в России, но две очень большие аудитории – таджикские и казахские. Оба идут на победной полосе, и из этого боя можно сделать большую историю»

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