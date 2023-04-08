Рэпер Дрейк поставил 1,4 млн долларов на победу Хорхе Масвидаля и Исраэля Адесаньи на UFC 287.

Канадец сделал четыре ставки:

1) 500 тысяч на общую победу Адесаньи.

2) 400 тысяч на досрочную победу Адесаньи.

3) 300 тысяч на общую победу Масвидаля.

4) 200 тысяч на досрочную победу Масвидаля.

Если ставки сыграют, то Дрейк может выиграть 5,85 млн долларов.

В марте Дрейк выиграл 1,7 млн долларов, угадав исход боя Джонс – Ган.

Перейра – Дрейку: «Надеюсь, в этот раз ты поставишь на правильного человека»

Дрейк выиграл 1,7 млн долларов, угадав исход боя Джонс – Ган