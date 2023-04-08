Дрейк поставил 1,4 млн долларов на победу Масвидаля и Адесаньи

Теги UFC Дрейк Хорхе Масвидаль Исраэль Адесанья UFC 287 Бокс/MMA/UFC

Рэпер Дрейк поставил 1,4 млн долларов на победу Хорхе Масвидаля и Исраэля Адесаньи на UFC 287.

Канадец сделал четыре ставки:

1) 500 тысяч на общую победу Адесаньи.

2) 400 тысяч на досрочную победу Адесаньи.

3) 300 тысяч на общую победу Масвидаля.

4) 200 тысяч на досрочную победу Масвидаля.

Если ставки сыграют, то Дрейк может выиграть 5,85 млн долларов.

В марте Дрейк выиграл 1,7 млн долларов, угадав исход боя Джонс – Ган.

Перейра – Дрейку: «Надеюсь, в этот раз ты поставишь на правильного человека»

Дрейк выиграл 1,7 млн долларов, угадав исход боя Джонс – Ган

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8 комментариев

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Нету Нету
нафига играть рисковать, что ему не хватает
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Руслан Мамедрзаев
4 минуса сразу тут
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JBa
"В марте Дрейк выиграл 1,7 млн долларов, угадав исход боя Джонс – Ган"

может, лучше, итоговый плюс-минус посчитаете за какой-либо отрезок? потому что если условно проиграл 30 лямов, а потом выиграл 1.7, то такой себе профит
+2
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+2
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Стэн Смит
Ничья будет 100℅😆
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<~Inter~>
Немного жаль Адесанью
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-1
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sfilatov13
уличная крошка пролетит над гнездом кукушки
+3
-1
+2
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Los Galácticos
До этого шансы на победу у них были не очень, а теперь их вообще не осталось :)
+17
-5
+12
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Арни Терминатор
Дрейк опять пролетел)))
+7
-3
+4
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