Адесанья – первый средневес, вернувший титул чемпиона UFC

Теги UFC средний вес (MMA) Исраэль Адесанья Алекс Перейра UFC 287 Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья стал автором уникального достижения в истории дивизиона.

Он стал первым средневесом, который сумел повторно стать чемпионом.

Адесанья потерял пояс, проиграв Алексу Перейре техническим нокаутом осенью 2022 года. 9 апреля на турнире UFC 287 Исраэль взял реванш и вернул титул.

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9 комментариев

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Мовсар Германия
Ответ Magic_Man
На мой взгляд, второй бой Роберт забрал. Не доработал Адесанья тогда.
Роберт был хорош в том бою, ну чемпиона нужно выиграть уверенно
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Magic_Man
Ответ Бестрофейник 19/20
В третий раз избиение Роберта Исраэлем вряд ли кто захочет посмотреть
На мой взгляд, второй бой Роберт забрал. Не доработал Адесанья тогда.
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Бестрофейник 19/20
Ответ fedorbazaykin
А во второй раз было избиение?
Во второй раз Роберт сделал всё что мог, пытаясь параллельно не нарваться на сильный удар. Иззи спокой перебил трусливо дерущегося Роберта
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Aram Ambarsumyan
Ответ carlitosway
так же адесанья первый петух с чемпионским поясом
В чём он петух, обоснуй! Он великий чемпион , он запросто мог не принимать бой с Алексом долгое время, но вместо этого он сам кинул ему вызов, доказав всем нам что он чемпион с рыцарским духом, духом чемпиона, и большим сердцем! И вы надоели называть его петухом только потому-что он увлекается Аниме! У каждого человека разные интересы! Иззи один из величайших всех времен нравится вам это или нет!
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fedorbazaykin
Ответ Бестрофейник 19/20
В третий раз избиение Роберта Исраэлем вряд ли кто захочет посмотреть
А во второй раз было избиение?
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Бестрофейник 19/20
Ответ fedorbazaykin
Уитакера теперь навряд ли в очередь на титул поставят
В третий раз избиение Роберта Исраэлем вряд ли кто захочет посмотреть
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carlitosway
так же адесанья первый петух с чемпионским поясом
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Juninho P.
Прекрасная победа для пса. Тактически чистая
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fedorbazaykin
Уитакера теперь навряд ли в очередь на титул поставят
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