Адесанья – первый средневес, вернувший титул чемпиона UFC

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья стал автором уникального достижения в истории дивизиона.

Он стал первым средневесом, который сумел повторно стать чемпионом.

Адесанья потерял пояс, проиграв техническим нокаутом осенью 2022 года. 9 апреля на турнире UFC 287 Исраэль взял реванш и вернул титул.

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