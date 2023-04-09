Адесанья – первый средневес, вернувший титул чемпиона UFC
Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья стал автором уникального достижения в истории дивизиона.
Он стал первым средневесом, который сумел повторно стать чемпионом.
Адесанья потерял пояс, проиграв Алексу Перейре техническим нокаутом осенью 2022 года. 9 апреля на турнире UFC 287 Исраэль взял реванш и вернул титул.
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