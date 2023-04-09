Уайт ожидает, что Перейра поднимется в полутяжелый вес: «Меня это не удивит»

Теги UFC Дана Уайт средний вес (MMA) Исраэль Адесанья Алекс Перейра UFC 287 Бокс/MMA/UFC

Президент UFC Дана Уайт поделился мыслями о будущем Алекса Перейры, экс-чемпиона в среднем весе.

Перейра проиграл нокаутом Исраэлю Адесанье в главном событии UFC 287 и утратил титул.

«Я думаю, что есть вероятность перехода Алекса в 93 кг после этого боя. Меня это не удивит», – сказал Уайт.

Адесанья – первый средневес, вернувший титул чемпиона UFC

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3 комментария

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Ollagir
Когда Дана намекает на что-то, то на самом деле он говорит как есть на самом деле. Не удивлюсь если он сам приказывает бойцам что делать, потом такой: «я не удивлен»..
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<~Inter~>
Ответ DonaldBrashear 2.0
об этом и Иззи сказал в интервью после боя. Значит есть информация наверное у них ,что были большие проблемы с весогонкой у Перейры. будет интересно в новом весе на Перейру глянуть, вырубать там сложнее будет бойцов, но там тоже особых борцом нет, так что может пошуметь.
Так и у ребят там удар потяжелее
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DonaldBrashear 2.0
об этом и Иззи сказал в интервью после боя. Значит есть информация наверное у них ,что были большие проблемы с весогонкой у Перейры.
будет интересно в новом весе на Перейру глянуть, вырубать там сложнее будет бойцов, но там тоже особых борцом нет, так что может пошуметь.
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+2
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