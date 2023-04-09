Уайт ожидает, что Перейра поднимется в полутяжелый вес: «Меня это не удивит»

Президент UFC Дана Уайт поделился мыслями о будущем , экс-чемпиона в среднем весе.

Перейра проиграл нокаутом Исраэлю Адесанье в главном событии UFC 287 и утратил титул.

«Я думаю, что есть вероятность перехода Алекса в 93 кг после этого боя. Меня это не удивит», – сказал Уайт.

Адесанья – первый средневес, вернувший титул чемпиона UFC