Уайт ожидает, что Перейра поднимется в полутяжелый вес: «Меня это не удивит»
Президент UFC Дана Уайт поделился мыслями о будущем Алекса Перейры, экс-чемпиона в среднем весе.
Перейра проиграл нокаутом Исраэлю Адесанье в главном событии UFC 287 и утратил титул.
«Я думаю, что есть вероятность перехода Алекса в 93 кг после этого боя. Меня это не удивит», – сказал Уайт.
будет интересно в новом весе на Перейру глянуть, вырубать там сложнее будет бойцов, но там тоже особых борцом нет, так что может пошуметь.