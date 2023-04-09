Бонусы UFC 287: Адесанья и Фонт – лучшие выступления вечера

Теги UFC Келвин Гастелум Исраэль Адесанья Роб Фонт Алекс Перейра UFC 287 Бокс/MMA/UFC

В Майами (Флорида) завершился турнир UFC 287, в главном событии которого прошел бой за титул в среднем весе между Исраэлем Адесаньей и Алексом Перейрой.

Адесанья нокаутировал Алекса во втором раунде, вернув титул чемпиона. По итогам турнира Исраэль получил бонусные 50 тысяч долларов за лучшее выступление вечера. Также эту награду получил Роб Фонт, нокаутировавший Эдриена Янеза.

Лучшим поединком турнира признан бой Келвина Гастелума и Криса Кертиса (победа Гастелума единогласным решением судей).

Видео нокаута в бою Адесаньи и Перейры

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1 комментарий

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leppyanen
Адесанья и Перейра две скучные палки.
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