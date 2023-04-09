Бонусы UFC 287: Адесанья и Фонт – лучшие выступления вечера
В Майами (Флорида) завершился турнир UFC 287, в главном событии которого прошел бой за титул в среднем весе между Исраэлем Адесаньей и Алексом Перейрой.
Адесанья нокаутировал Алекса во втором раунде, вернув титул чемпиона. По итогам турнира Исраэль получил бонусные 50 тысяч долларов за лучшее выступление вечера. Также эту награду получил Роб Фонт, нокаутировавший Эдриена Янеза.
Лучшим поединком турнира признан бой Келвина Гастелума и Криса Кертиса (победа Гастелума единогласным решением судей).
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