Бонусы UFC 287: Адесанья и Фонт – лучшие выступления вечера

В Майами (Флорида) завершился турнир 287, в главном событии которого прошел бой за титул в среднем весе между Исраэлем Адесаньей и .

Адесанья нокаутировал Алекса во втором раунде, вернув титул чемпиона. По итогам турнира получил бонусные 50 тысяч долларов за лучшее выступление вечера. Также эту награду получил Роб Фонт, нокаутировавший Эдриена Янеза.

Лучшим поединком турнира признан бой и Криса Кертиса (победа Гастелума единогласным решением судей).

Видео нокаута в бою Адесаньи и Перейры