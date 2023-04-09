Дональд Трамп посетил турнир UFC 287: экс-президент США сидит в первом ряду с Даной Уайтом

В Майами (Флорида) проходит турнир UFC 287, в главном событии которого состоится поединок за титул в среднем весе между и Исраэлем Адесаньей.

Вечер боев посетил бывший президент США Дональд Трамп: он сидит в первом ряду в компании босса UFC Даны Уайта.

Напомним, что Дональда Трампа арестовали в штате Нью-Йорк из-за обвинений в нарушении 34 пунктов уголовного законодательства. После этого экс-президент отпустили под обязательство явиться в суд.

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