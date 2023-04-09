Дональд Трамп посетил турнир UFC 287: экс-президент США сидит в первом ряду с Даной Уайтом

Теги UFC Дана Уайт Исраэль Адесанья Дональд Трамп Алекс Перейра UFC 287 Адесанья - Перейра Бокс/MMA/UFC

В Майами (Флорида) проходит турнир UFC 287, в главном событии которого состоится поединок за титул в среднем весе между Алексом Перейрой и Исраэлем Адесаньей.

Вечер боев посетил бывший президент США Дональд Трамп: он сидит в первом ряду в компании босса UFC Даны Уайта.

Напомним, что Дональда Трампа арестовали в штате Нью-Йорк из-за обвинений в нарушении 34 пунктов уголовного законодательства. После этого экс-президент отпустили под обязательство явиться в суд.

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5 комментариев

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Халид Бин Валид
Пошел против системы глобалистов и тут же столкнулся с настоящей «демократией»!
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Shadow1882
Ничего удивительного. Донни любит такой движ. Он ещё в начале 00х в рестлинг-кругах в WWF крутился, да и вообще в там зале славы находится. Тогда же Макмэн отказался покупать UFC за копейки. Круг замкнулся)
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Temirlahn
Самый пиарный президент США)))
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гилберт
Сидит? Кто ? Ну Трамп этот. Во деревня! Кто ж его посадит? Он же Трамп!!!
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Gornostaev
Пришел бы в оранжевом, потроллил медиа и общественность, была бы жара! 🔥
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