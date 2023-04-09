Исраэль Адесанья: «Я желаю каждому испытать такой же уровень счастья»

Чемпион UFC в среднем весе обратился к фанатам ММА после победы над .

Адесанья нокаутировал Перейру во втором раунде и вернул себе титул в 84 кг.

«Люди со всей Земли, я хочу кое-что сказать вам, послушайте. Я желаю, чтобы каждый, кто смотрит по телевизору или на этой арене, почувствовал такой же уровень счастья хотя бы один раз в жизни.

Но вам никогда не испытать такого счастья, если вы не стремитесь к чему-либо в своей жизни.

Когда вы оступаетесь, люди осуждают вас, говорят про вас всякое дерьмо. Пытаются сравнять вас с землей, а вы не сопротивляетесь: тогда вы никогда не добьетесь успеха.

Укрепите свой разум, и почувствуйте это счастье, когда вы восстанете. Хотя бы один раз в жизни», – сказал Адесанья.

Адесанья – Перейре: «Спасибо за то, что бил меня. Ты сделал меня лучше»