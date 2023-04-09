Исраэль Адесанья: «Я желаю каждому испытать такой же уровень счастья»
Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья обратился к фанатам ММА после победы над Алексом Перейрой.
Адесанья нокаутировал Перейру во втором раунде и вернул себе титул в 84 кг.
«Люди со всей Земли, я хочу кое-что сказать вам, послушайте. Я желаю, чтобы каждый, кто смотрит по телевизору или на этой арене, почувствовал такой же уровень счастья хотя бы один раз в жизни.
Но вам никогда не испытать такого счастья, если вы не стремитесь к чему-либо в своей жизни.
Когда вы оступаетесь, люди осуждают вас, говорят про вас всякое дерьмо. Пытаются сравнять вас с землей, а вы не сопротивляетесь: тогда вы никогда не добьетесь успеха.
Укрепите свой разум, и почувствуйте это счастье, когда вы восстанете. Хотя бы один раз в жизни», – сказал Адесанья.
Адесанья – Перейре: «Спасибо за то, что бил меня. Ты сделал меня лучше»
4,5 месяца занимаюсь боксом, до этого никогда ничем не занимался, вот 23 апреля выхожу на открытый ринг, будет первый бой, надеюсь, что тоже некоторый уровень счастья испытаю))
Настоящий чемпион!