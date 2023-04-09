Адесанья – Перейре: «Спасибо за то, что бил меня. Ты сделал меня лучше»
Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья обратился к Алексу Перейре, которого он нокаутировал во втором раунде главного события UFC 287.
«Я говорил вам, это была охота на охотника. Я уже говорил это, но спасибо тебе. Спасибо за все, что ты сделал, за то, что бил меня.
Потому что, побив меня, он сделал меня лучше как бойца, лучше как человека. И в этом лагере все было серьезно.
Те, кто знает меня, вы в курсе, что я люблю отдохнуть, но теперь я дурака не валял, я пахал», – сказал Адесанья.
Адесанья – о победе над Перейрой: «Месть сладка, а я сладкоежка»
Совпадение, да и только.
Никто не умаляет заслуг Алекса, но как боец Иззи откровенно лучше.