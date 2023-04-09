Адесанья – Перейре: «Спасибо за то, что бил меня. Ты сделал меня лучше»

Теги UFC средний вес (MMA) Исраэль Адесанья Алекс Перейра UFC 287 Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья обратился к Алексу Перейре, которого он нокаутировал во втором раунде главного события UFC 287.

«Я говорил вам, это была охота на охотника. Я уже говорил это, но спасибо тебе. Спасибо за все, что ты сделал, за то, что бил меня.

Потому что, побив меня, он сделал меня лучше как бойца, лучше как человека. И в этом лагере все было серьезно.

Те, кто знает меня, вы в курсе, что я люблю отдохнуть, но теперь я дурака не валял, я пахал», – сказал Адесанья.

Адесанья – о победе над Перейрой: «Месть сладка, а я сладкоежка»

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8 комментариев

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G.H.O.S.T.
Ответ il buono
Обязательно намекать на Хабиба в каждом комментарии?
Слышал пословицу такую: "На воре и шапка горит". Она не про Вас, конечно. Тем не менее, в лиге было достаточно чемпионов, которые убегали от неудобных соперников, но Вы решили упомянуть именно Хабиба.
Совпадение, да и только.
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Горец Юнайтед
Ответ DonaldBrashear 2.0
вот так и становятся легендами конкретного вида спорта - не убегая от трудных поединков с неудобными соперниками, а наоборот, соперничая, с ними. и пусть тебе побеждают, но ты берешь реванш, становясь сильнее. Адесанья крут.
А как можно избегать боя с человеком, который заслужил драться за титул и в итоге отобрал у тебя пояс. Потом ждать просто когда кто нибудь заберёт у него пояс, чтоб снова вернуть его себе?
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il buono
Ответ DonaldBrashear 2.0
вот так и становятся легендами конкретного вида спорта - не убегая от трудных поединков с неудобными соперниками, а наоборот, соперничая, с ними. и пусть тебе побеждают, но ты берешь реванш, становясь сильнее. Адесанья крут.
Обязательно намекать на Хабиба в каждом комментарии?
0
-2
-2
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Ростислав Романенко
Ответ <=Ubriaco_Belloccio=>
Странно, что этот «тупой» рубака трижды бил умного Адесанью
Если смотреть объективно - первая победа в кикбоксинге очень спорная, Иззи там был лучше, но судьи зафакапили. Второй бой в кикбоксинге и титульник Иззи тоже вел, но Перейре повезло попасть. Оба боя к моменту нокаута он проигрывал.
Никто не умаляет заслуг Алекса, но как боец Иззи откровенно лучше.
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Ответ Мама Живанилда
Перейра просто безмозглый рубака, итог закономерен, хоть и далеко не с первого раза. Но и в прошлый раз было близко к этому
Странно, что этот «тупой» рубака трижды бил умного Адесанью
+7
-1
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DonaldBrashear 2.0
вот так и становятся легендами конкретного вида спорта - не убегая от трудных поединков с неудобными соперниками, а наоборот, соперничая, с ними. и пусть тебе побеждают, но ты берешь реванш, становясь сильнее. Адесанья крут.
+18
-2
+16
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Мовсар Германия
красава Изи
+4
-1
+3
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Мама Живанилда
Перейра просто безмозглый рубака, итог закономерен, хоть и далеко не с первого раза. Но и в прошлый раз было близко к этому
+5
-5
0
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