«Я не думаю, что PFL могут платить ему 25 млн долларов за бой». Майкл Биспинг считает, что агенты обманывают Нганну

Боец Майкл Биспинг считает, что менеджеры вводят в заблуждение экс-звезду UFC Фрэнсиса Нганну.

«Я не думаю, что у PFL есть те деньги, о которых просит Фрэнсис. Он хочет за бой 25 миллионов долларов.

Говорят, что в UFC он получал бы минимум шесть миллионов за поединок, и это был бы контракт на три боя, которые принесли бы ему около 18 миллионов долларов. А потом Нганну стал бы свободным агентом и ушел в другое место.

Я не критикую Фрэнсиса, мне просто интересно, кто его консультирует. Видимо, менеджеры говорят ему про рекламные контракты и то, что он мог бы получать больше. Но в конечном счете, если вы не деретесь, то не зарабатываете деньги», – сказал Биспинг.

Напомним, что в январе Фрэнсис Нганну не смог договориться с UFC о новом контракте и покинул промоушен после семи лет выступлений.

Нганну рассказал, что близок к подписанию контракта с PFL или ONE

Соннен – о Нганну: «Он должен перезвонить Дане Уайту»