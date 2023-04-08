«Я не думаю, что PFL могут платить ему 25 млн долларов за бой». Майкл Биспинг считает, что агенты обманывают Нганну

Теги UFC MMA Майкл Биспинг PFL / WSOF Фрэнсис Нганну Бокс/MMA/UFC

Боец Майкл Биспинг считает, что менеджеры вводят в заблуждение экс-звезду UFC Фрэнсиса Нганну.

«Я не думаю, что у PFL есть те деньги, о которых просит Фрэнсис. Он хочет за бой 25 миллионов долларов.

Говорят, что в UFC он получал бы минимум шесть миллионов за поединок, и это был бы контракт на три боя, которые принесли бы ему около 18 миллионов долларов. А потом Нганну стал бы свободным агентом и ушел в другое место.

Я не критикую Фрэнсиса, мне просто интересно, кто его консультирует. Видимо, менеджеры говорят ему про рекламные контракты и то, что он мог бы получать больше. Но в конечном счете, если вы не деретесь, то не зарабатываете деньги», – сказал Биспинг.

Напомним, что в январе Фрэнсис Нганну не смог договориться с UFC о новом контракте и покинул промоушен после семи лет выступлений.

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2 комментария

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as009595@icloud.com
Да ладно не верится что в ufc ему предлагали столько,
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Oleg Where
Какие 25, он конечно большой, черный, сильный - но не непобедимый. Харизмы - ноль. Разговаривает со смешным фр. акцентом.

Кто ему в голову так срёт, даря ложное ощущение его исключительности? Даже детям так говорить вредно, а тут чел проф. боец без образования, пожалейте вы бедолагу.

С каждым днем без боев его ценность падает просто катастрофически.
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