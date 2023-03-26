Биспинг сообщил, что его сбил грузовик: «Водитель показала средний палец и уехала»

Теги UFC MMA Майкл Биспинг Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC Майкл Биспинг рассказал о том, что попал под грузовик. Об этом он сообщил в социальных сетях.

«Переходил дорогу и попал под грузовик. Женщина за рулем посигналила, показала средний палец и уехала. Вот же стерва.

Должен признать, что это был гангстерский ход», – написал Биспинг.

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4 комментария

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Джавез Тилл
Одноглазый не прочекал встречную полосу...👊
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dedpihto59
Грузовик отделался легким испугом‼️
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JuVero
Ответ Ринат Сайфутдинов
Грузовик надеюсь цел?!
одна фара разбита)
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Ринат Сайфутдинов
Грузовик надеюсь цел?!
+3
0
+3
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