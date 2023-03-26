Биспинг сообщил, что его сбил грузовик: «Водитель показала средний палец и уехала»
Бывший чемпион UFC Майкл Биспинг рассказал о том, что попал под грузовик. Об этом он сообщил в социальных сетях.
«Переходил дорогу и попал под грузовик. Женщина за рулем посигналила, показала средний палец и уехала. Вот же стерва.
Должен признать, что это был гангстерский ход», – написал Биспинг.
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