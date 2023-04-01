Альдо: «Нганну выстрелил себе в ногу. Думаю, в UFC зарплаты выше, чем в боксе»

Экс-чемпион UFC Жозе Альдо высказался об уходе из промоушена . Нганну планирует провести несколько боев в боксе.

«Думаю, Нганну выстрелил себе в ногу. У него было все, чтобы подписать отличный контракт, самый выгодный в тяжелом весе, но желание стать чемпионом по боксу или драться в боксе...

Люди видят, что верхушка боксерской пирамиды получает большие зарплаты, но забывают, что нижняя часть получает мало. Думаю, в UFC зарплаты выше, чем в боксе», – сказал Альдо.

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