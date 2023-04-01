Альдо: «Нганну выстрелил себе в ногу. Думаю, в UFC зарплаты выше, чем в боксе»

Теги UFC MMA Жозе Альдо Фрэнсис Нганну Бокс/MMA/UFC

Экс-чемпион UFC Жозе Альдо высказался об уходе из промоушена Фрэнсиса Нганну. Нганну планирует провести несколько боев в боксе.

«Думаю, Нганну выстрелил себе в ногу. У него было все, чтобы подписать отличный контракт, самый выгодный в тяжелом весе, но желание стать чемпионом по боксу или драться в боксе...

Люди видят, что верхушка боксерской пирамиды получает большие зарплаты, но забывают, что нижняя часть получает мало. Думаю, в UFC зарплаты выше, чем в боксе», – сказал Альдо.

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4 комментария

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Zakal
Ответ Demon69
Альдо прав.Бокс в топах безусловно выше оплачивается.Опять же это единицы и бой раз в год.Возможно первый бой Нганну в боксе будет финансово успешен,но как поймут,что до премиум бокса там далеко,вкладывать и раскручивать эти бои врятли будут.Многие аплодируют,Уайту на хвост наступил,на самом деле выстрел в ногу.
1 боя достаточно, раз в 30 больше юфс.потом будет кататься по водочкачкам и пиарить их своими поражениями
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artem klishin
подумай ещë, Альдо
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Илюша17
Согласен, Нганну как раз-таки и думал что он будет этой верхушкой боксёрской пирамиды..а на деле оказался никому не нужен
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Demon69
Альдо прав.Бокс в топах безусловно выше оплачивается.Опять же это единицы и бой раз в год.Возможно первый бой Нганну в боксе будет финансово успешен,но как поймут,что до премиум бокса там далеко,вкладывать и раскручивать эти бои врятли будут.Многие аплодируют,Уайту на хвост наступил,на самом деле выстрел в ногу.
+1
-2
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