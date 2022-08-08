Масвидаль – про бой с Конором: «Жирный чек за то, чтобы надрать задницу этого карлика»

Теги UFC MMA Конор Макгрегор Хорхе Масвидаль натив Бокс/MMA/UFC

Экс-претендент на титул UFC в полусреднем весе Хорхе Масвидаль высказался о поединке против Конора Макгрегора, который бойцы обсуждают уже несколько месяцев.

«Бой, который имеет наибольший смысл: против маленькой сучки – Конора. Жирный чек за то, чтобы надрать задницу этого карлика. Но не знаю, состоится ли этот поединок.

Еще имеют смысл бои против Гилберта Бернса и Эдвардса, Леон вызывал меня. Говорил, что хочет защищать титул против меня, если побьет Усмана. Без проблем, я приеду в Англию надеру тебе задницу еще раз», – сказал Масвидаль.

 

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