Масвидаль ответил Чимаеву: «Гангстеры делают вес и дерутся, а Хамзат просто несет чушь в соцсетях»

Рейтинговый полусредневес UFC Хорхе Масвидаль ответил .

Ранее Чимаев заявил, что не считает Масвидаля гангстером, потому что тот напомнил Хамзату о проваленном взвешивании.

«Этот парень даже не дерется. Этот новый вид бойцов мне не очень понятен. Ты просто сидишь в соцсетях и несешь чушь.

В каждом интервью он только и говорит: «Я такой гангстер, я этакий гангстер». Гангстеры делают вес и дерутся, потому что прежде чем стать гангстером, ты должен быть мужиком», – сказал Масвидаль.

Масвидаль – о Чимаеве: «Не удивился, если бы выяснилось, что он на стероидах»