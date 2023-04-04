Масвидаль ответил Чимаеву: «Гангстеры делают вес и дерутся, а Хамзат просто несет чушь в соцсетях»
Рейтинговый полусредневес UFC Хорхе Масвидаль ответил Хамзату Чимаеву.
Ранее Чимаев заявил, что не считает Масвидаля гангстером, потому что тот напомнил Хамзату о проваленном взвешивании.
«Этот парень даже не дерется. Этот новый вид бойцов мне не очень понятен. Ты просто сидишь в соцсетях и несешь чушь.
В каждом интервью он только и говорит: «Я такой гангстер, я этакий гангстер». Гангстеры делают вес и дерутся, потому что прежде чем стать гангстером, ты должен быть мужиком», – сказал Масвидаль.
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