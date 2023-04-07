Взвешивание перед UFC 287: Перейра тяжелее Адесаньи, Бернс легче Масвидаля

Теги UFC MMA Хорхе Масвидаль Исраэль Адесанья Гилберт Бернс Алекс Перейра UFC 287 Бокс/MMA/UFC

В Майами проходит церемония взвешивания перед турниром UFC 287.

В главном бое за пояс в среднем весе подерутся Алекс Перейра и Исраэль Адесанья.

Результаты взвешивания:

Алекс Перейра (83,9 кг) – Исраэль Адесанья (83,7 кг)

Гилберт Бернс (77,1 кг) – Хорхе Масвидаль (77,6 кг)

Роб Фонт (61,2 кг) – Эдриен Янез (61,5 кг)

Кевин Холланд (77,3 кг) – Сантьяго Понсиниббио (77,6 кг)

Рауль Росас-младший (61,2 кг) – Кристиан Родригез

Дуэли взглядов UFC 287: Перейра – Адесанья, Бернс – Масвидаль и другие

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2 комментария

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sfilatov13
Ответ sfilatov13
если Перейра сделает 83,7 это будет чудо
сделал, да и выглядел свежее, чем в прошлый раз
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sfilatov13
если Перейра сделает 83,7 это будет чудо
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+1
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