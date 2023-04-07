Взвешивание перед UFC 287: Перейра тяжелее Адесаньи, Бернс легче Масвидаля
В Майами проходит церемония взвешивания перед турниром UFC 287.
В главном бое за пояс в среднем весе подерутся Алекс Перейра и Исраэль Адесанья.
Результаты взвешивания:
Алекс Перейра (83,9 кг) – Исраэль Адесанья (83,7 кг)
Гилберт Бернс (77,1 кг) – Хорхе Масвидаль (77,6 кг)
Роб Фонт (61,2 кг) – Эдриен Янез (61,5 кг)
Кевин Холланд (77,3 кг) – Сантьяго Понсиниббио (77,6 кг)
Рауль Росас-младший (61,2 кг) – Кристиан Родригез
Дуэли взглядов UFC 287: Перейра – Адесанья, Бернс – Масвидаль и другие
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