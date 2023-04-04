Перейра не считает борьбу своим недостатком: «Если Адесанья решит меня повалить, у меня будет шанс показать себя»

Чемпион UFC в среднем весе ответил на упреки в плохой борьбе.

Напомним, что в ночь на 9 апреля Перейра подерется с Исраэлем Адесаньей в главном событии UFC 287.

«Многие критикуют мою игру на земле и считают, что это шанс для Иззи, но посмотрим. Я думаю, что у меня есть навыки в борьбе, и если Исраэль на этот раз захочет повалить меня, захочет потягаться в грэпплинге, возможно, это шанс для меня показать себя», – сказал Перейра.

Шевченко – о реванше Перейры и Адесаньи: «У Исраэля есть преимущество»

Волкановски – о реванше Перейры и Адесаньи: «Все закончится быстро. Иззи просто его прикончит»