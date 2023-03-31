Стриклэнд – о скандале с Хасбиком: «Маленький ублюдок. Если бы я сказал это сутки назад, меня бы осудили»

Рейтинговый средневес UFC Шон Стриклэнд осудил Хасбуллу Магомедова. Напомним, что Хасбик снимал на видео, как бьет и тащит за уши кошку.

«Боже мой, какой больной маленький ублюдок! Что за хладнокровный больной ублюдок делает это с беззащитным животным, ты гребаный гоблин?

Меня тошнит.... Если бы я сказал это сутки назад, я был бы плохим человеком, ржу до слез! Хейт в интернете, ты меня разжигаешь!» – написал Стриклэнд в соцсетях.

Куклачев – о Хасбике: «Если ты что-то с кошкой сделал, ты для нее враг навсегда»