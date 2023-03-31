Стриклэнд – о скандале с Хасбиком: «Маленький ублюдок. Если бы я сказал это сутки назад, меня бы осудили»

Теги происшествия UFC средний вес (MMA) Шон Стриклэнд Хасбик Бокс/MMA/UFC

Рейтинговый средневес UFC Шон Стриклэнд осудил Хасбуллу Магомедова. Напомним, что Хасбик снимал на видео, как бьет и тащит за уши кошку.

«Боже мой, какой больной маленький ублюдок! Что за хладнокровный больной ублюдок делает это с беззащитным животным, ты гребаный гоблин?

Меня тошнит.... Если бы я сказал это сутки назад, я был бы плохим человеком, ржу до слез! Хейт в интернете, ты меня разжигаешь!» – написал Стриклэнд в соцсетях.

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4 комментария

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Максим Медов
Да, Хасбик поступил омерзительно, вернее он показал свое нутро, а это вызывает большое разочарование. У меня возникла к нему неприязнь. Но к этому Стриклэнду у меня тоже неприязнь, гнилой мужик. Думаю, что успеху Хасбику пришел конец.
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Бониффаций
Мне непонятно одно. Неужели невозможно найти молодых авторов за небольшие деньги, чтобы они с удалёнки писали в ММА/Бокс на спортсе? Столько каналов и источников. Новостей и инфоповодов в бойцовской сфере куча. Ленту набить за день вообще не проблема. Но на спортсе какие-то фрик бои обсуждаются и новости вообще не касающиеся единоборств. Чисто всё ради кликбейта и срачей в комментариях. Контент дно, плюс рекламой всё забили. Никакого уважения к аудитории. Позорники.
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Саламбек Алаев
Господи Боже мой . Скоро два турнира где в главном бою дерутся Павлович и Царукян , неужто нету других инфоповодов? Что у них там , как готовятся , ну на край что они думают о Хасбике и кошке )))
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Karpins
Судя по спортс.ру ощущение, что в нашей стране один спортсмен - Хасбик. Только нигде не могу найти в каком виде спорта он выступает
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