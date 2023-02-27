Чимаев – о Перейре: «Раскатаю его в первом раунде»

Теги UFC средний вес (MMA) полусредний вес (MMA) Хамзат Чимаев Алекс Перейра Бокс/MMA/UFC

Шведский полусредневес Хамзат Чимаев считает, что чемпион UFC Алекс Перейра избегает боя с ним.

«Я этого чемпиона [Алекса Перейру] вызвал, а он в 93 кг хочет подраться. Избегает меня.

У него нулевая борьба. Знаю, что я его в первом раунде раскатаю. И он это тоже знает. Говорит, что я с топами не дрался, хотя сам только три боя провел в этом весе. Посмотрим, что получится», – сказал Чимаев.

В последний раз Чимаев дрался в сентябре прошлого года, победив Кевина Холланда удушающим приемом в первом раунде.

Чимаев – о следующем бое: «Думаю, что подерусь с Уиттакером»

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1 комментарий

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Adilet Abdyramanov
Чимаев-Махачев. Вот был бы бой! По габаритам почти как Волк и Махачев. Но Махачев с большей радостью подтереться с О Мелли или Сехудо
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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