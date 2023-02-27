Чимаев – о Перейре: «Раскатаю его в первом раунде»

Шведский полусредневес Хамзат Чимаев считает, что чемпион UFC Алекс Перейра избегает боя с ним.

«Я этого чемпиона [Алекса Перейру] вызвал, а он в 93 кг хочет подраться. Избегает меня.

У него нулевая борьба. Знаю, что я его в первом раунде раскатаю. И он это тоже знает. Говорит, что я с топами не дрался, хотя сам только три боя провел в этом весе. Посмотрим, что получится», – сказал Чимаев.

В последний раз Чимаев дрался в сентябре прошлого года, победив Кевина Холланда удушающим приемом в первом раунде.

Чимаев – о следующем бое: «Думаю, что подерусь с Уиттакером»