Александр Емельяненко: «Я безумно рад и горд тому, что мой брат стал и до сих пор кумир для миллионов»

Теги Александр Емельяненко MMA Федор Емельяненко тяжелый вес (MMA) Райан Бейдер Bellator Емельяненко – Бейдер Bellator 290 Бокс/MMA/UFC

Российский боец Александр Емельяненко прокомментировал уход брата Федора Емельяненко из спорта.

На Bellator 290 Емельяненко-старший проиграл нокаутом в первом раунде Райану Бейдеру.

«Это была великолепная и крутая эпоха. Я безумно рад и горд тому, что мой брат стал и до сих пор является кумиром для миллионов.

Посмотрите, как его сейчас встречали и до, и после боя с Бейдером. В таком возрасте выходить на чемпионский бой в одной из лучших лиг в мире… Это лишний раз говорит о величии Федора», – сказал Александр.

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9 комментариев

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За_909!
Ответ topsatan
Есть такая фраза: вовремя уходить надо
С этой фразой полностью согласен! Но её смысл реализовал пока только Хабиб. Но повторюсь, что Фёдор своими боями столько негатива и оскорблений не заслужил.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
topsatan
Ответ За_909!
Сомневаюсь, что на ветке есть те, кто профессионально занимается спортом. А Вашу фразу в отношении Фёдора вообще считаю мерзостью. Человек этого точно не заслужил.
Есть такая фраза: вовремя уходить надо
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
topsatan
Ответ нерд халилович
Самый дорогой будильник за 100 тысяч 💸💸💸
Это тот будильник который переносишь на чуть чуть чтоб еще поспать)))
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
За_909!
Ответ topsatan
С чего ты взял что я к спорту никакого отношения не имею и не знаю как это тяжело, смысл же в другом...
Сомневаюсь, что на ветке есть те, кто профессионально занимается спортом. А Вашу фразу в отношении Фёдора вообще считаю мерзостью. Человек этого точно не заслужил.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
topsatan
Ответ За_909!
В чате чушь писать, это не в спортзале пахать.
С чего ты взял что я к спорту никакого отношения не имею и не знаю как это тяжело, смысл же в другом...
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
За_909!
Ответ topsatan
Новое погоняло Феди "Последний гребу бабки лопатой"
В чате чушь писать, это не в спортзале пахать.
+1
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-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
topsatan
Новое погоняло Феди "Последний гребу бабки лопатой"
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Aleksey Novikov
впервые вижу положительный комментарий от Александра в сторону своего брата.
может быть ему всегда надо задавать вопросы с утра?
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нерд халилович
Самый дорогой будильник за 100 тысяч 💸💸💸
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-5
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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