Александр Емельяненко: «Я безумно рад и горд тому, что мой брат стал и до сих пор кумир для миллионов»

Российский боец прокомментировал уход брата из спорта.

На Bellator 290 Емельяненко-старший проиграл нокаутом в первом раунде .

«Это была великолепная и крутая эпоха. Я безумно рад и горд тому, что мой брат стал и до сих пор является кумиром для миллионов.

Посмотрите, как его сейчас встречали и до, и после боя с Бейдером. В таком возрасте выходить на чемпионский бой в одной из лучших лиг в мире… Это лишний раз говорит о величии Федора», – сказал Александр.

Емельяненко всегда больно проигрывает: нокауты, редкий болевой, жуткие травмы. Семь главных моментов