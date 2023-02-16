Менеджер Емельяненко: «Ренцо Грейси сказал, что специально надел футболку Александра на бой Федора и Бейдера»

Теги Александр Емельяненко MMA Федор Емельяненко тяжелый вес (MMA) Ренцо Грейси Bellator Бокс/MMA/UFC

Бразильский ветеран ММА Ренцо Грейси специально надел футболку с изображением Александра Емельяненко на прощальный бой Федора Емельяненко, который прошел 5 февраля.

«На днях я связался с Грейси. Он говорит, что специально надел футболку Александра Емельяненко, а не перепутал братьев, как многие считают.

По словам Грейси, эту футболку ему подарил один арабский шейх, с которым Александр познакомился в январе в Дубае. Получилось очень символично, что на последнем бою Федора его брат все-таки присутствовал, пусть и в качестве изображения на майке.

И что приятно, Грейси попросил передать Александру респект за его бои в Pride, за те великие времена в Японии», – сообщил менеджер Александра Никита Бурчак.

«Я был рядом». Александр Емельяненко опубликовал фото Грейси, который вышел в октагон к Федору в футболке с его изображением

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