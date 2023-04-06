На Sports.ru прошли выборы «100 лучших спортсменов в истории России». Хабиб, Емельяненко, Цзю и Поветкин попали в рейтинг

На Sports.ru прошли выборы «100 лучших спортсменов в истории России». Все о правилах подсчета и итогах – здесь.

За 11 дней (с 21 по 31 марта) мы получили 26 814 пользовательских голосов. Результаты складывались из пользовательского и редакционного голосований.

В топ-3 вошли Александр Овечкин, Мария Шарапова и Елена Исинбаева.

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов занял девятое место – самое высокое среди представителей единоборств. Федор Емельяненко стал 16-м.

Боксеры Константин Цзю и Александр Поветкин заняли 22-е и 79-е места.

Итоги выборов «100 лучших спортсменов в истории России»