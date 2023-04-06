На Sports.ru прошли выборы «100 лучших спортсменов в истории России». Хабиб, Емельяненко, Цзю и Поветкин попали в рейтинг

Теги Константин Цзю Александр Поветкин MMA Федор Емельяненко Хабиб Нурмагомедов бокс Бокс/MMA/UFC

На Sports.ru прошли выборы «100 лучших спортсменов в истории России». Все о правилах подсчета и итогах – здесь.

За 11 дней (с 21 по 31 марта) мы получили 26 814 пользовательских голосов. Результаты складывались из пользовательского и редакционного голосований.

В топ-3 вошли Александр Овечкин, Мария Шарапова и Елена Исинбаева.

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов занял девятое место – самое высокое среди представителей единоборств. Федор Емельяненко стал 16-м.

Боксеры Константин Цзю и Александр Поветкин заняли 22-е и 79-е места.

Итоги выборов «100 лучших спортсменов в истории России»

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8 комментариев

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Tsamourlidis_mufc
Ответ LaffyTaffy
Федор немного не вовремя «родился» . В его лучшие годы в боях ММА не было таких денег, поэтому ему пришлось до пенсии позориться, чтобы заработать на старость. Поэтому вовремя не ушел, и смазал свои же рекорды… Если бы сейчас Феде было бы лет 25-30, то очень и очень вероятно, что он был бы самым высокооплачиваемым бойцом в мире, мог спокойно заработать денег и в лет 35 закончить
Если бы Федя родился в «то время», то, возможно, у него и не было бы такого рекорда и влияния исторического на индустрию, так как ММА стало абсолютно иным видом спорта во всех аспектах. Время диктует героев, а не наоборот.
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LaffyTaffy
Федор немного не вовремя «родился» .
В его лучшие годы в боях ММА не было таких денег, поэтому ему пришлось до пенсии позориться, чтобы заработать на старость. Поэтому вовремя не ушел, и смазал свои же рекорды…
Если бы сейчас Феде было бы лет 25-30, то очень и очень вероятно, что он был бы самым высокооплачиваемым бойцом в мире, мог спокойно заработать денег и в лет 35 закончить
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Мага осторожный
Цзю должен быть выше чем Хабиб и Федька, у него гораздо больше достижений
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-3
-3
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Jurgen Klinsmann
Ответ Дмитрий
Федор-легенда, абсолютно бесстрашный, не глядя на размеры и вес соперников 16-й. Хабиб-хитрый ужик, всю карьеру в обморочном состоянии от голода 9-й)) макасиновые патлатые массы напали на спортс
федор «смазал» себе рейтинг тем, что вовремя не завершил карьеру.
+5
-2
+3
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гилберт
Хабиб заслужил. Не знаю 9 или 19, но заслужил. Федор был бы намного выше, если бы не занимался ерундой последние 10 лет. Цзю? Не знаю. Поветкин лишний.
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-1
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Баркамол Абдулла
Интересно какой место занял депутат 🦄, и лучший боксер в истории Нико Валли
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-1
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Дмитрий
Федор-легенда, абсолютно бесстрашный, не глядя на размеры и вес соперников 16-й. Хабиб-хитрый ужик, всю карьеру в обморочном состоянии от голода 9-й)) макасиновые патлатые массы напали на спортс
+3
-4
-1
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Pa Chu
Да будет срач
+1
-1
0
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