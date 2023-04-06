На Sports.ru прошли выборы «100 лучших спортсменов в истории России». Хабиб, Емельяненко, Цзю и Поветкин попали в рейтинг
На Sports.ru прошли выборы «100 лучших спортсменов в истории России». Все о правилах подсчета и итогах – здесь.
За 11 дней (с 21 по 31 марта) мы получили 26 814 пользовательских голосов. Результаты складывались из пользовательского и редакционного голосований.
В топ-3 вошли Александр Овечкин, Мария Шарапова и Елена Исинбаева.
Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов занял девятое место – самое высокое среди представителей единоборств. Федор Емельяненко стал 16-м.
Боксеры Константин Цзю и Александр Поветкин заняли 22-е и 79-е места.
В его лучшие годы в боях ММА не было таких денег, поэтому ему пришлось до пенсии позориться, чтобы заработать на старость. Поэтому вовремя не ушел, и смазал свои же рекорды…
Если бы сейчас Феде было бы лет 25-30, то очень и очень вероятно, что он был бы самым высокооплачиваемым бойцом в мире, мог спокойно заработать денег и в лет 35 закончить