«Лучшие не хотят драться с лучшими». Рой Джонс объяснил, почему бокс теряет популярность

Бывший чемпион мира по боксу Рой Джонс рассказал, почему люди потеряли интерес к боксу.

«Ты не можешь победить, если боишься проиграть. Если ты не дерешься с лучшими, то зачем ты вообще занимаешься боксом? Ты просто тратишь время зря. Именно поэтому нам не нравится то, что сейчас происходит в индустрии бокса. Лучшие не хотят драться с лучшими.

Любой может проиграть. Это часть бокса. Но факт в том, что если ты хочешь быть лучшим – ты должен пройти через это. А если ты не готов к вызовам, то не называй себя лучшим», – сказал Джонс-младший.

Джонс после боя с Петтисом: «Я не дерусь в выставочных поединках. Моя работа – дать фанатам то, за что они заплатили»

Уайт – о сложностях в организации боя Усика и Фьюри: «Добро пожаловать в бокс»