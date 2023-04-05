«Лучшие не хотят драться с лучшими». Рой Джонс объяснил, почему бокс теряет популярность

Теги Рой Джонс-младший бокс Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион мира по боксу Рой Джонс рассказал, почему люди потеряли интерес к боксу.

«Ты не можешь победить, если боишься проиграть. Если ты не дерешься с лучшими, то зачем ты вообще занимаешься боксом? Ты просто тратишь время зря. Именно поэтому нам не нравится то, что сейчас происходит в индустрии бокса. Лучшие не хотят драться с лучшими.

Любой может проиграть. Это часть бокса. Но факт в том, что если ты хочешь быть лучшим – ты должен пройти через это. А если ты не готов к вызовам, то не называй себя лучшим», – сказал Джонс-младший.

Джонс после боя с Петтисом: «Я не дерусь в выставочных поединках. Моя работа – дать фанатам то, за что они заплатили»

Уайт – о сложностях в организации боя Усика и Фьюри: «Добро пожаловать в бокс»

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zaebarca
Ответ Russ Ivan
Люди стали жадными: бойцы, промоутеры, телевизионщики...
Когда-то было по-другому? Вся история человечества - история жадности.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
OKUZ
Полностью согласен годами договариваются пример тому Усик Фьюри только языками чешут,а толку ноль
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Куинн Хьюз
Истина от старины Роя
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Russ Ivan
Люди стали жадными: бойцы, промоутеры, телевизионщики...
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий