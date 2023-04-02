Рой Джонс: «Я не планирую завершать карьеру»
Бывший чемпион мира по боксу Рой Джонс намерен продолжить боксировать.
54-летний Джонс проиграл бывшему чемпиону UFC в легком весе Энтони Петтису в главном событии боксерского турнира промоушена Хорхе Масвидаля.
«Я не планирую завершать карьеру. Вполне может быть, что мы проведем реванш с Петтисом.
Нельзя сказать, что бой был однозначным с точки зрения результата. Для 54 лет у меня достаточно хорошая форма», – сказал Джонс.
Джонс после боя с Петтисом: «Я не дерусь в выставочных поединках. Моя работа – дать фанатам то, за что они заплатили»
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