Рой Джонс: «Я не планирую завершать карьеру»

Теги Рой Джонс-младший Энтони Петтис бокс Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион мира по боксу Рой Джонс намерен продолжить боксировать.

54-летний Джонс проиграл бывшему чемпиону UFC в легком весе Энтони Петтису в главном событии боксерского турнира промоушена Хорхе Масвидаля.

«Я не планирую завершать карьеру. Вполне может быть, что мы проведем реванш с Петтисом.

Нельзя сказать, что бой был однозначным с точки зрения результата. Для 54 лет у меня достаточно хорошая форма», – сказал Джонс.

Джонс после боя с Петтисом: «Я не дерусь в выставочных поединках. Моя работа – дать фанатам то, за что они заплатили»

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5 комментариев

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Комнатный Герой💪
Ответ RAMIK
Человек испортил себе Великую карьеру! Был один из лучших в истории, а превратился в посмешище. Очень жаль!
Федарнулся короче)) Бывает...
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RAMIK
Человек испортил себе Великую карьеру! Был один из лучших в истории, а превратился в посмешище. Очень жаль!
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Игорь Пичугин
Ответ sanek maloi
Паспорт сдай россиянин)))
Американский?
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Большое сердце Неймара
кто этот бой видел? Рой действительно так плох? по бою с Тайсоном было видно,что остался ещё порох у старичка. а тут Петтис ,да и на территории Джонса.
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sanek maloi
Паспорт сдай россиянин)))
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