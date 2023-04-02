Рой Джонс: «Я не планирую завершать карьеру»

Бывший чемпион мира по боксу намерен продолжить боксировать.

54-летний Джонс проиграл бывшему чемпиону UFC в легком весе в главном событии боксерского турнира промоушена Хорхе Масвидаля.

«Я не планирую завершать карьеру. Вполне может быть, что мы проведем реванш с Петтисом.

Нельзя сказать, что бой был однозначным с точки зрения результата. Для 54 лет у меня достаточно хорошая форма», – сказал Джонс.

Джонс после боя с Петтисом: «Я не дерусь в выставочных поединках. Моя работа – дать фанатам то, за что они заплатили»