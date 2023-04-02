Джонс после боя с Петтисом: «Я не дерусь в выставочных поединках. Моя работа – дать фанатам то, за что они заплатили»

Теги Рой Джонс-младший UFC Энтони Петтис бокс Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион мира по боксу Рой Джонс поделился мыслями о поединке с Энтони Петтисом, в котором он проиграл экс-чемпиону UFC решением большинства судей.

«Мне нравится развлекать зрителей. Моя работа – дать фанатам то, за что они заплатили, и меня это устраивает.

Я думаю, это был хороший поединок. Петтис проделал отличную работу и провел очень умный бой. Я думаю, что многому научил его в этом бою.

Поэтому мне кажется, что если бы был реванш, получилось бы еще лучше, потому что теперь он умеет намного больше.

Я не участвую в выставочных боях, я дерусь по-настоящему. Я не выставочный парень, а настоящий. Я хочу победить или проиграть», – сказал Джонс.

Петтис победил Джонса в главном событии Gamebred Boxing 4

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