Джонс после боя с Петтисом: «Я не дерусь в выставочных поединках. Моя работа – дать фанатам то, за что они заплатили»
Бывший чемпион мира по боксу Рой Джонс поделился мыслями о поединке с Энтони Петтисом, в котором он проиграл экс-чемпиону UFC решением большинства судей.
«Мне нравится развлекать зрителей. Моя работа – дать фанатам то, за что они заплатили, и меня это устраивает.
Я думаю, это был хороший поединок. Петтис проделал отличную работу и провел очень умный бой. Я думаю, что многому научил его в этом бою.
Поэтому мне кажется, что если бы был реванш, получилось бы еще лучше, потому что теперь он умеет намного больше.
Я не участвую в выставочных боях, я дерусь по-настоящему. Я не выставочный парень, а настоящий. Я хочу победить или проиграть», – сказал Джонс.
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