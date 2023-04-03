Рой Джонс – о продолжении карьеры: «Я всегда стараюсь угодить фанатам»

Бывший чемпион мира по боксу рассказал, почему решил не завершать спортивную карьеру.

«Мне не нужно продолжать выступать. Но как человек, который любит фанатов…

Если они хотят реванш [с Энтони Петтисом], и будут предложены соответствующие финансовые условия… Я всегда стараюсь им [фанатам] угодить», – сказал Джонс.

На турнире Gamebred Boxing 54-летний Джонс проиграл Энтони Петтису решением большинства судей.

Джонс после боя с Петтисом: «Я не дерусь в выставочных поединках. Моя работа – дать фанатам то, за что они заплатили»