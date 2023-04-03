Рой Джонс – о продолжении карьеры: «Я всегда стараюсь угодить фанатам»

Теги Рой Джонс-младший Энтони Петтис бокс Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион мира по боксу Рой Джонс рассказал, почему решил не завершать спортивную карьеру.

«Мне не нужно продолжать выступать. Но как человек, который любит фанатов…

Если они хотят реванш [с Энтони Петтисом], и будут предложены соответствующие финансовые условия… Я всегда стараюсь им [фанатам] угодить», – сказал Джонс.

На турнире Gamebred Boxing 54-летний Джонс проиграл Энтони Петтису решением большинства судей.

Джонс после боя с Петтисом: «Я не дерусь в выставочных поединках. Моя работа – дать фанатам то, за что они заплатили»

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1 комментарий

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Kanonir152
Фанаты пересматривают бои 90х-00х годов) От боев на последнем вздохе 54-летнего боксера фанатов не прибавится, на мой взгляд.
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