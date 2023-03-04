Дана Уайт – о возвращении Нганну: «Его больше никогда не будет в UFC»

Президент UFC Дана Уайт заявил, что не позволит бывшему чемпиону в тяжелом весе вернуться в промоушен.

Напомним, что Нганну владел титулом в тяжелом весе с 2021 по 2023 год. В январе 2023-го Нганну ушел из UFC из-за неудачных переговоров о продлении контракта.

«Нет, мы годами вели с ним переговоры – это конец. Его больше никогда не будет в UFC. Да, я никогда не говорю «никогда», но сегодня я это скажу. Мы пытались», – сказал Уайт.

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