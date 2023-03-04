Дана Уайт – о возвращении Нганну: «Его больше никогда не будет в UFC»

Теги UFC Дана Уайт тяжелый вес (MMA) Фрэнсис Нганну Бокс/MMA/UFC

Президент UFC Дана Уайт заявил, что не позволит бывшему чемпиону в тяжелом весе Фрэнсису Нганну вернуться в промоушен.

Напомним, что Нганну владел титулом в тяжелом весе с 2021 по 2023 год. В январе 2023-го Нганну ушел из UFC из-за неудачных переговоров о продлении контракта.

«Нет, мы годами вели с ним переговоры – это конец. Его больше никогда не будет в UFC. Да, я никогда не говорю «никогда», но сегодня я это скажу. Мы пытались», – сказал Уайт.

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12 комментариев

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ДЖИН
Все знают что Дана очень жадный олигарх. За монету с...удавится. Лишится лучшего в своем цирке. Только чтобы Жонсика никто не обижал в ринге .
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Born is the King
Ответ Вася Енотов
Всё логично. Нганну мог бы стать легендой UFC, но больно уж рано словил звезду. Предполагаю, что в боксе ему подлечат голову от звездной болезни и взяв большой, но кратковременный кэш, Франсис будет искать себя между Беликом и фрик-ММА. Действия Даны как босса промоушена объяснимы в принципе. Это всё так и работает. Сперва один чемпион ноет и сабботирует, завтра другой, а после завтра мы говорим об организации в прошедшем времени. Нашёл варианты лучше? ОК. Отработал контракт и ушёл туда. Когда подписывал текущий контракт, то знал ведь что подписываешь.
Топ тяжеловесов мало да и скаутинг в ЮФС отстает, а Нганну сильный ударник, который даёт зрелище зрителю. Из за ухода Нганну Дане пришлось вытаскивать Бонза с пузом с пустынь Техаса
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barcelonistas
Дана хозяин своего слова. Слово дал, слово забрал.
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Сергей Орлов
Ответ Вася Енотов
Всё логично. Нганну мог бы стать легендой UFC, но больно уж рано словил звезду. Предполагаю, что в боксе ему подлечат голову от звездной болезни и взяв большой, но кратковременный кэш, Франсис будет искать себя между Беликом и фрик-ММА. Действия Даны как босса промоушена объяснимы в принципе. Это всё так и работает. Сперва один чемпион ноет и сабботирует, завтра другой, а после завтра мы говорим об организации в прошедшем времени. Нашёл варианты лучше? ОК. Отработал контракт и ушёл туда. Когда подписывал текущий контракт, то знал ведь что подписываешь.
Как вообще на серьезных щах можно комментировать это шапито?)
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Johnny Walker
Дана как Путин, 2 п бола.
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Van Pelt
Ответ Вася Енотов
Всё логично. Нганну мог бы стать легендой UFC, но больно уж рано словил звезду. Предполагаю, что в боксе ему подлечат голову от звездной болезни и взяв большой, но кратковременный кэш, Франсис будет искать себя между Беликом и фрик-ММА. Действия Даны как босса промоушена объяснимы в принципе. Это всё так и работает. Сперва один чемпион ноет и сабботирует, завтра другой, а после завтра мы говорим об организации в прошедшем времени. Нашёл варианты лучше? ОК. Отработал контракт и ушёл туда. Когда подписывал текущий контракт, то знал ведь что подписываешь.
Дана также говорил, что женских дивизионов никогда не будет в UFC

Если Нганну потенциально принесет большие деньги своим возвращением, Уайт быстро переобуется и забудет что говорил. У него одна ценность и принцип, Франклин с купюры - и это правильно
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13
я даже рад видеть тяжёлый вес без Нгану. только мощь ,,,,и все.......
+3
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AshAsh
у Кинг-Конга с хорватом 1:1 неплохо бы трилогию закрыть
+3
0
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Kanan Jarrus
«ведь, так, дана? дана!?» в страхе озираясь на лысого судорожно спрашивает туринабольщик
очкует читер 😭
+1
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Вася Енотов
Всё логично. Нганну мог бы стать легендой UFC, но больно уж рано словил звезду. Предполагаю, что в боксе ему подлечат голову от звездной болезни и взяв большой, но кратковременный кэш, Франсис будет искать себя между Беликом и фрик-ММА. Действия Даны как босса промоушена объяснимы в принципе. Это всё так и работает. Сперва один чемпион ноет и сабботирует, завтра другой, а после завтра мы говорим об организации в прошедшем времени. Нашёл варианты лучше? ОК. Отработал контракт и ушёл туда. Когда подписывал текущий контракт, то знал ведь что подписываешь.
+15
-4
+11
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artem klishin
да уж. зачем так говорить?
0
-3
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Александр Васильев
Немножко обиделся)
+2
-3
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