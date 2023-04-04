Менеджер Рахмонова опроверг разработку боя с Усманом: «Абсолютная ложь»
Журналист Алекс Бехунин высказался о слухах про бой Камару Усмана и Шавката Рахмонова.
«Сообщения о том, что идет разработка боя Камару Усмана против Шавката Рахмонова, абсолютно ложны, сказал мне менеджер Шавката Дэнни Рубенштейн.», – написал Бехунин в соцсетях.
Рахмонов – шестой номер полусреднего дивизиона UFC, который выиграл все 17 боев в профессиональных ММА.
Усман – бывший чемпион в 77 кг, который идет на серии из двух поражений Леону Эдвардсу.
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