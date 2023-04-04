Менеджер Рахмонова опроверг разработку боя с Усманом: «Абсолютная ложь»

Теги UFC полусредний вес (MMA) Леон Эдвардс Камару Усман Шавкат Рахмонов Бокс/MMA/UFC

Журналист Алекс Бехунин высказался о слухах про бой Камару Усмана и Шавката Рахмонова.

«Сообщения о том, что идет разработка боя Камару Усмана против Шавката Рахмонова, абсолютно ложны, сказал мне менеджер Шавката Дэнни Рубенштейн.», – написал Бехунин в соцсетях.

Рахмонов – шестой номер полусреднего дивизиона UFC, который выиграл все 17 боев в профессиональных ММА.

Усман – бывший чемпион в 77 кг, который идет на серии из двух поражений Леону Эдвардсу.

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2 комментария

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j30
у шавката разве не саят менеджер?
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Иса Умаров
жаль что ложь
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