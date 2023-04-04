Менеджер Рахмонова опроверг разработку боя с Усманом: «Абсолютная ложь»

Журналист Алекс Бехунин высказался о слухах про бой и .

«Сообщения о том, что идет разработка боя Камару Усмана против Шавката Рахмонова, абсолютно ложны, сказал мне менеджер Шавката Дэнни Рубенштейн.», – написал Бехунин в соцсетях.

Рахмонов – шестой номер полусреднего дивизиона , который выиграл все 17 боев в профессиональных ММА.

Усман – бывший чемпион в 77 кг, который идет на серии из двух поражений .

Рахмонов выложил фото, где он сидит на волчьих шкурах: «Волки под нами!»

Чимаев отреагировал на публикацию Рахмонова: «Называться волком – это честь»