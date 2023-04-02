Рахмонов выложил фото, где он сидит на волчьих шкурах: «Волки под нами!»

Теги UFC полусредний вес (MMA) Шавкат Рахмонов Бокс/MMA/UFC

Рейтинговый полусредневес UFC Шавкат Рахмонов опубликовал пост в соцсетях. Боец выложил фото в традиционном казахском наряде.

«Когда кто-то называет себя волком... Волки под нами!» – подписал Рахмонов фото.

Рахмонов (17-0) идет на серии из пяти досрочных побед в UFC. Сейчас Шавкат занимает шестое место в полусреднем дивизионе.

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9 комментариев

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Ussaev M
Ответ Нурмуканбет Туржан
Для нас, казахов, волки - это дело личное))
на волков перешли?
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maaRuLOVE
Ответ Нурмуканбет Туржан
Для нас, казахов, волки - это дело личное))
Ждём извинений от Рахмонова , в духе «ничего личного , никого не хотел задеть». Вопрос только через сколько часов это случится
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Spitamen Gonzales
Ответ Brigande
Амагов Адлан , Юсуф Раисов , вроде ровно с тем же прозвищем, что и Хамзат .
Адлан уже миллион лет не выступает. Вполне очевидно в адрес кого направлен сей посыл
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Мама Живанилда
Ауф
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Arsen 11
Ответ Aram Ambarsumyan
Если он их в дикой природе встретит, вот тогда посмотрим кто под кем будет!
Я не думаю, что он очень сильно растеряется.
0
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Нурмуканбет Туржан
Для нас, казахов, волки - это дело личное))
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-2
-2
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Aram Ambarsumyan
Если он их в дикой природе встретит, вот тогда посмотрим кто под кем будет!
+6
-1
+5
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Brigande
Ответ Azamat Abdukadyroff
Так .... кто ещё называет себя волком ? Кроме Хамзата?
Амагов Адлан , Юсуф Раисов , вроде ровно с тем же прозвищем, что и Хамзат .
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Azamat Abdukadyroff
Так .... кто ещё называет себя волком ? Кроме Хамзата?
+5
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+5
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