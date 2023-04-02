Рахмонов выложил фото, где он сидит на волчьих шкурах: «Волки под нами!»

Рейтинговый полусредневес UFC Шавкат Рахмонов опубликовал пост в соцсетях. Боец выложил фото в традиционном казахском наряде.

«Когда кто-то называет себя волком... Волки под нами!» – подписал Рахмонов фото.

Рахмонов (17-0) идет на серии из пяти досрочных побед в UFC. Сейчас Шавкат занимает шестое место в полусреднем дивизионе.

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