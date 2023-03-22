О’Мэлли указал на ошибки Усмана в бое с Эдвардсом: «Представьте, что у вас бой против страшного ублюдка, а он говорит про больные колени»
Первый номер рейтинга легчайшего веса UFC Шон О’Мэлли прокомментировал исход титульного боя в полусреднем весе между Леоном Эдвардсом и Камару Усманом.
Напомним, что Эдвардс защитил титул, победив решением большинства судей.
«Леон – ублюдок. Мне нравится видеть, как ударник побеждает борца. Ничего особенного в тейкдаунах не было.
Я думаю, что Камару облажался, говоря о том, что у него больные колени. Представьте себе, что у вас бой со страшным ублюдком.
Ты ни черта о нем не знаешь, ты просто знаешь, что он страшный ублюдок, но теперь ты идешь на бой с этим ублюдком и думаешь: «Оу, он едва может ходить. У него такие больные колени».
Это заставляет тебя чувствовать себя совсем по-другому, так что он немного облажался, говоря о том, как слабы его колени», – сказал О’Мэлли.
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