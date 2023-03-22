О’Мэлли указал на ошибки Усмана в бое с Эдвардсом: «Представьте, что у вас бой против страшного ублюдка, а он говорит про больные колени»

Теги UFC полусредний вес (MMA) Шон О'Мэлли Леон Эдвардс Камару Усман Бокс/MMA/UFC

Первый номер рейтинга легчайшего веса UFC Шон О’Мэлли прокомментировал исход титульного боя в полусреднем весе между Леоном Эдвардсом и Камару Усманом.

Напомним, что Эдвардс защитил титул, победив решением большинства судей.

«Леон – ублюдок. Мне нравится видеть, как ударник побеждает борца. Ничего особенного в тейкдаунах не было.

Я думаю, что Камару облажался, говоря о том, что у него больные колени. Представьте себе, что у вас бой со страшным ублюдком.

Ты ни черта о нем не знаешь, ты просто знаешь, что он страшный ублюдок, но теперь ты идешь на бой с этим ублюдком и думаешь: «Оу, он едва может ходить. У него такие больные колени».

Это заставляет тебя чувствовать себя совсем по-другому, так что он немного облажался, говоря о том, как слабы его колени», – сказал О’Мэлли.

Кормье – о сопернике для Эдвардса: «Мухаммад заслужил больше всех, но его имя не заводит. Имя Колби сексуально»

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6 комментариев

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Yavich
Ответ sanek maloi
Мне тоже нравится когда ударник побеждает борцунов😁
Хотя бы потому, что это происходит очень редко
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Johnny Walker
В бою
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Нету Нету
мне одно смешно, те которые говорят что Колби и Усман сильнее Хабиба, они как новички при сравнении техники Хабиба, не знает что делать в бою мучаться поэтому у них проигрыши, а последнего 29-0, этих недоборцов даже с Махачев нельзя сравнивать
+2
-5
-3
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sanek maloi
Ответ mister1
В России с Дагестанской Республики таких борцов нет, чтобы их ударники били
🤣😂😭
0
0
0
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mister1
Ответ sanek maloi
Мне тоже нравится когда ударник побеждает борцунов😁
В России с Дагестанской Республики таких борцов нет, чтобы их ударники били
+2
-3
-1
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sanek maloi
Мне тоже нравится когда ударник побеждает борцунов😁
+6
0
+6
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