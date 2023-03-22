О’Мэлли указал на ошибки Усмана в бое с Эдвардсом: «Представьте, что у вас бой против страшного ублюдка, а он говорит про больные колени»

Первый номер рейтинга легчайшего веса Шон О’Мэлли прокомментировал исход титульного боя в полусреднем весе между и .

Напомним, что Эдвардс защитил титул, победив решением большинства судей.

«Леон – ублюдок. Мне нравится видеть, как ударник побеждает борца. Ничего особенного в тейкдаунах не было.

Я думаю, что Камару облажался, говоря о том, что у него больные колени. Представьте себе, что у вас бой со страшным ублюдком.

Ты ни черта о нем не знаешь, ты просто знаешь, что он страшный ублюдок, но теперь ты идешь на бой с этим ублюдком и думаешь: «Оу, он едва может ходить. У него такие больные колени».

Это заставляет тебя чувствовать себя совсем по-другому, так что он немного облажался, говоря о том, как слабы его колени», – сказал О’ .

Кормье – о сопернике для Эдвардса: «Мухаммад заслужил больше всех, но его имя не заводит. Имя Колби сексуально»