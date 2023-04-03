Чимаев отреагировал на публикацию Рахмонова: «Называться волком – это честь»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Хамзат Чимаев Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов опубликовал фото на своей странице в Instagram, на которомбоец в традиционном казахском наряде, сидя в обитом мехом кресле с чучелами волков.

«Некоторые говорят, что они — волки... Волки под нами!» — подписал фото Рахмонов.

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев ответил на собщение Шавката: «Называться волком в жизни – это честь, чем быть шакалом по жизни»

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