Махачев – о митинге против мечети: «Сколько бы не препятствовали всякие Дивничи, мусульман будет все больше!»

Теги UFC легкий вес (MMA) Максим Дивнич Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев отреагировал на ситуацию вокруг строительства мечети на востоке Москвы.

Ранее против идеи о возведении мечети на территории Святого Православного озера выступил боец смешанного стиля Максим Дивнич.

«Сколько бы не препятствовали постройкам мечетей всякие Дивничи и ему подобные, мечетей и мусульман будет все больше!» – написал Махачев.

Боец Дивнич против строительства мечети на месте Святого Православного озера в Москве: «Свобода кончается там, где начинается свобода другого»

Хасбик – о словах Дивнича про мечеть: «Турист, больше не езжай к нам сюда»

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20 комментариев

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ivanzhu90
Ответ zdr7qy9vq9
Ну значит мечеть имеет право построить,к чему тогда эти митинги?
Прочитайте еще раз что я написал, нет, если вы владеете землей вы не можете строить там все что захотите.
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Артём Сергеев
Ответ Auliminium
завтра по новостям будут говорить, что всё это проделки ЦИПсО и раскачивание лодки изнутри)) дядя Вова в очередной раз переиграл и уничтожил…русских людей.
Маваши подобное видео выпустил,что готовится гражданская воина на почве межрелигиозного конфликта,конечно организатор это запад. Что-то вроде подобного
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Nick Crosier
Никто и не против мусульман. Против использования святого места под строительства мечети. Уважение к чужой культуре это признак сформировавшегося человека,а многие мусульмане не понимают основ и ведут себя как неотесанные басмачи. Примеров этому предостаточно. Давайте в Махачкале или Грозном отстроим златоглавый Христианский храм. напротив к примеру Сердце Грозного
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zdr7qy9vq9
Ответ ivanzhu90
Владелец земли не имеет права строить все что ему заблагорассудится , если вы не знали.
Ну значит мечеть имеет право построить,к чему тогда эти митинги?
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Adeen
Ответ Buharoid
Без анальных отверстий опять никак?)
Всегда! ©Северус Снейп
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Auliminium
Ответ Витольд Бубеный
А что это, если не ципсо? Это их проделки
это не украинцы запустили в страну зверинец, который не хочет ассимилироваться, который хочет титульную нацию унизить и заставить жить по своим правилам. главная проблема у России совсем не в Украине была…
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Buharoid
Ответ Тамагавк
Эту статьёй как раз можно затолкать в анальное отверстие динвичам всяким, фашисты раскрыли свои маски. Будим знать.
Без анальных отверстий опять никак?)
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ivanzhu90
Ответ zdr7qy9vq9
Почему не предъявляют претензии властям которые продали «святую» землю под строительство мечети/магазина/тц и тд
Владелец земли не имеет права строить все что ему заблагорассудится , если вы не знали.
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Леван Мкртчян
Ответ zdr7qy9vq9
Почему не предъявляют претензии властям которые продали «святую» землю под строительство мечети/магазина/тц и тд
Потому , что в бумагах на землю невозможно юридически прописать "святая" .
Есть другие термины , которые относят ту или иную территорию к разряду защищенных государством , но тут ничего не было указано, как я понял
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Крыс Пол
Всё верно, Ислам потихоньку смещает христианство с насеста. Пора уже это принять.
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Алексей Толстюк
21 век. Тут моспатриархат, там мечети. Че за жесть
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Витольд Бубеный
Ислам тоже имеет право высказать свое мнение и надо его уважать
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Витольд Бубеный
Ответ Auliminium
завтра по новостям будут говорить, что всё это проделки ЦИПсО и раскачивание лодки изнутри)) дядя Вова в очередной раз переиграл и уничтожил…русских людей.
А что это, если не ципсо? Это их проделки
+1
-5
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Тамагавк
Ответ Buharoid
Дивнич неплохо ткнул палкой в этот ваххабитский ММА-гадюшник. Всех бы за экстремизм по 282 сейчас, но в ту сторону это не работает, понимать надо.
Эту статьёй как раз можно затолкать в анальное отверстие динвичам всяким, фашисты раскрыли свои маски. Будим знать.
+3
-10
-7
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Auliminium
завтра по новостям будут говорить, что всё это проделки ЦИПсО и раскачивание лодки изнутри)) дядя Вова в очередной раз переиграл и уничтожил…русских людей.
+9
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Тамагавк
Ещё больше зауважал Мухачёва. Мужчина!
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градус ненависти
но враги России при этом украинцы, да?
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Kanan Jarrus
махачеву не стоит тратить время на этих... бесполезно, отбитые
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Buharoid
Дивнич неплохо ткнул палкой в этот ваххабитский ММА-гадюшник. Всех бы за экстремизм по 282 сейчас, но в ту сторону это не работает, понимать надо.
+39
-6
+33
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zdr7qy9vq9
Почему не предъявляют претензии властям которые продали «святую» землю под строительство мечети/магазина/тц и тд
+15
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