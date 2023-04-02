Махачев – о митинге против мечети: «Сколько бы не препятствовали всякие Дивничи, мусульман будет все больше!»
Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев отреагировал на ситуацию вокруг строительства мечети на востоке Москвы.
Ранее против идеи о возведении мечети на территории Святого Православного озера выступил боец смешанного стиля Максим Дивнич.
«Сколько бы не препятствовали постройкам мечетей всякие Дивничи и ему подобные, мечетей и мусульман будет все больше!» – написал Махачев.
Боец Дивнич против строительства мечети на месте Святого Православного озера в Москве: «Свобода кончается там, где начинается свобода другого»
Хасбик – о словах Дивнича про мечеть: «Турист, больше не езжай к нам сюда»
Есть другие термины , которые относят ту или иную территорию к разряду защищенных государством , но тут ничего не было указано, как я понял