Мокаев – о слове «Россия» на плашке его видеопредставления: «Мне не нравится! Оставьте только «Дагестан» на мой следующий бой»
Боец наилегчайшего веса UFC Мухаммад Мокаев обратился к промоушену, чтобы из видеоплашки с его представлением убрали слово «Россия».
«Мне это не нравится! Пожалуйста, оставьте только «Дагестан» на мой следующий выход!» – написал Мокаев в соцсетях.
Мокаев родился в Дагестане, но представляет Великобританию.
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