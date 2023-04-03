Мокаев – о слове «Россия» на плашке его видеопредставления: «Мне не нравится! Оставьте только «Дагестан» на мой следующий бой»

Теги UFC MMA Мухаммад Мокаев Бокс/MMA/UFC

Боец наилегчайшего веса UFC Мухаммад Мокаев обратился к промоушену, чтобы из видеоплашки с его представлением убрали слово «Россия».

«Мне это не нравится! Пожалуйста, оставьте только «Дагестан» на мой следующий выход!» – написал Мокаев в соцсетях.

Мокаев родился в Дагестане, но представляет Великобританию.

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8 комментариев

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San9
Напишите ему Дагестан, Украина 🤣🤣
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los merengues
Ответ Мага осторожный
А ты уже там?
Ему повестка ещё не пришла, так бы он уже ух.
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Мага осторожный
Ответ Теннисный абсолют
Это чучело неплохо бы мобилизировать и под Бахмут.
А ты уже там?
+2
0
+2
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Теннисный абсолют
Это чучело неплохо бы мобилизировать и под Бахмут.
+1
-5
-4
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Леван Мкртчян
Ответ Ебздрогыч
И рыбку съесть, и на паровозике покататься!
Так он Великобританию представляет. Так что ни на какие росссийские ’паровозики’ не претендую
+3
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+3
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los merengues
Так он с семьёй бежали в Британию на основании политического преследования или что-то такое, не помню точно. Он и не ассоциировал себя с Россией, он британцем полноценным себя ощущает, его право.
+6
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Ебздрогыч
И рыбку съесть, и на паровозике покататься!
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-2
-2
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Freddy Durst
покайся
+1
-1
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