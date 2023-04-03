Мокаев – о слове «Россия» на плашке его видеопредставления: «Мне не нравится! Оставьте только «Дагестан» на мой следующий бой»

Боец наилегчайшего веса UFC Мухаммад Мокаев обратился к промоушену, чтобы из видеоплашки с его представлением убрали слово «Россия».

«Мне это не нравится! Пожалуйста, оставьте только «Дагестан» на мой следующий выход!» – написал Мокаев в соцсетях.

Мокаев родился в Дагестане, но представляет Великобританию.

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