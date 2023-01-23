Мокаев про сожжение Корана в Стокгольме: «Да накажет Аллах этих людей!»

Британо-дагестанский боец UFC Мухаммад Мокаев осудил сожжение Корана в Стокгольме.

21 января перед посольством Турции в Стокгольме прошла акция сторонников ультраправой партии «Жесткий курс», в ходе которой был публично сожжен Коран.

«Да накажет Аллах этих людей!» – написал Мокаев.

Чимаев про сожжение Корана в Швеции: «Мы не должны молчать. Вы называете нас братьями, так покажите нам свое уважение!»