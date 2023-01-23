Мокаев про сожжение Корана в Стокгольме: «Да накажет Аллах этих людей!»
Британо-дагестанский боец UFC Мухаммад Мокаев осудил сожжение Корана в Стокгольме.
21 января перед посольством Турции в Стокгольме прошла акция сторонников ультраправой партии «Жесткий курс», в ходе которой был публично сожжен Коран.
«Да накажет Аллах этих людей!» – написал Мокаев.
Чимаев про сожжение Корана в Швеции: «Мы не должны молчать. Вы называете нас братьями, так покажите нам свое уважение!»
Разумная жизнь на земле появилась в результате клеточного деления и эволюции.
А ты не думал глубже, планете миллиарды лет, а человеческой цивилизации только 50 тыс? Масштаб оценил? Мы - шум в вечности, который придумал какие то свои смешные законы. Люди придумывают законы, что бы управлять другими людьми. Только одни называют кодексами, а вторые - священными писаниями. Суть не меняется.
Сумасшедшие) в Турции вон в ответ сожгли флаг Швеции вроде, чето всем пофиг)
Там тоже друг друга за книгу убить готовы были.