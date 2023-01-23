Мокаев про сожжение Корана в Стокгольме: «Да накажет Аллах этих людей!»

Теги происшествия UFC MMA Политика Мухаммад Мокаев Бокс/MMA/UFC

Британо-дагестанский боец UFC Мухаммад Мокаев осудил сожжение Корана в Стокгольме.

21 января перед посольством Турции в Стокгольме прошла акция сторонников ультраправой партии «Жесткий курс», в ходе которой был публично сожжен Коран.

«Да накажет Аллах этих людей!» – написал Мокаев.

Чимаев про сожжение Корана в Швеции: «Мы не должны молчать. Вы называете нас братьями, так покажите нам свое уважение!»

21 комментарий

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mqh9pzrxgf
Ответ Spartanec-Kaliningrad
В смысле, появиться? Мой телефон или ПК появились в результате производства на фабрике. Разумная жизнь на земле появилась в результате клеточного деления и эволюции. А ты не думал глубже, планете миллиарды лет, а человеческой цивилизации только 50 тыс? Масштаб оценил? Мы - шум в вечности, который придумал какие то свои смешные законы. Люди придумывают законы, что бы управлять другими людьми. Только одни называют кодексами, а вторые - священными писаниями. Суть не меняется.
А доказательства есть? Откуда инфа про 50 тыс лет? Все чисто гипотезы без фактов, а откуда разумная жизнь появилась, клетки откуда появились, почему эволюция остановилась, столько вопросов на которые нет абсолютно никакого логического ответа
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Spartanec-Kaliningrad
Ответ mqh9pzrxgf
А ты не думал глубже, что не может произойти что то и появится без создателя, твой телефон или пк появился в результате большого взрыва в кармане?)
В смысле, появиться? Мой телефон или ПК появились в результате производства на фабрике.
Разумная жизнь на земле появилась в результате клеточного деления и эволюции.
А ты не думал глубже, планете миллиарды лет, а человеческой цивилизации только 50 тыс? Масштаб оценил? Мы - шум в вечности, который придумал какие то свои смешные законы. Люди придумывают законы, что бы управлять другими людьми. Только одни называют кодексами, а вторые - священными писаниями. Суть не меняется.
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eskerro
Ответ Kurt
Всем мусульманам надо дружно прочитать Докинза "бог как иллюзия".
Не поможет. Если с детства тебе будут говорить, что есть марсиане,ты будешь так думать оставшуюся жизнь
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Артем Пак443322
Британо-дагестанский борец-боец - это оксиморон какой-то
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mqh9pzrxgf
Ответ Spartanec-Kaliningrad
Человеческой цивилизации 50 тыс лет. Христианству 2 тысячи, исламу - 1 тысяча. Но при этом люди на протяжении всей своей истории имели те или иные отношения с религией. Верили в духов травы, богов-зверей, седых старцев с молниями и коптями. Потому что религия - это сильный инструмент влияния на разумы более простых людей. Многим людям нужна цель, мотивация и паттерны. Религия готова дать это. И, как не странно, многие готовы за это, простите на афоризм, многое отдать.
А ты не думал глубже, что не может произойти что то и появится без создателя, твой телефон или пк появился в результате большого взрыва в кармане?)
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BananaMama
Ответ Amp Amp
А я постоянно вижу возмущение от русских мол русских притесняют, везде руссофобия никто вас не любят. Но почему вы все не вернетесь обратно в россию? Зачем вы мучаетесь? Возвращайтесь домой россия ведь для русских
Полностью согласен. Мое отношение к ноющим о "русофобии" в Германии, Эстонии, Украине, Казахстане etc. точно такое же. Да, вы правы, очень похожее поведение
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Amp Amp
Ответ BananaMama
Я постоянно вижу от мусульман возмущения по поводу и без - то им в Европе карикатуры не нравятся, то геи, то женщины без хиджаба, то Коран сжигают. Призывают к расправам, агрессию проявляют. Но почему я ещё ни разу на такое не увидел акцию "раз в Швеции сжигают Коран, то в знак протеста мусульманская община уедет из Швеции! "? Странно даже...
А я постоянно вижу возмущение от русских мол русских притесняют, везде руссофобия никто вас не любят. Но почему вы все не вернетесь обратно в россию? Зачем вы мучаетесь? Возвращайтесь домой россия ведь для русских
+7
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+6
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Spartanec-Kaliningrad
Человеческой цивилизации 50 тыс лет. Христианству 2 тысячи, исламу - 1 тысяча. Но при этом люди на протяжении всей своей истории имели те или иные отношения с религией. Верили в духов травы, богов-зверей, седых старцев с молниями и коптями. Потому что религия - это сильный инструмент влияния на разумы более простых людей. Многим людям нужна цель, мотивация и паттерны. Религия готова дать это. И, как не странно, многие готовы за это, простите на афоризм, многое отдать.
+1
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Tanabay
Ответ sablyka
вот это правильна позиция, аллах разберется..
Аллах с большим буквами надо писать
+1
-8
-7
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Kurt
Всем мусульманам надо дружно прочитать Докинза "бог как иллюзия".
+5
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+3
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BananaMama
Я постоянно вижу от мусульман возмущения по поводу и без - то им в Европе карикатуры не нравятся, то геи, то женщины без хиджаба, то Коран сжигают. Призывают к расправам, агрессию проявляют. Но почему я ещё ни разу на такое не увидел акцию "раз в Швеции сжигают Коран, то в знак протеста мусульманская община уедет из Швеции! "? Странно даже...
+17
-7
+10
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Мадина Уйгурова
Ответ Олег Акимов
Удивительно, конечно. За книги со сказками люди готовы убить, а образовательные, научные книги читать не заставишь.
Слушайте, ну если ко мне придёт человек и скажет "Как закончишь читать Коран, возьми почитать вот эту начную книгу, она интересна и полезна, а потом вернёшься к чтению своего священного писания" я например прочту и буду благодарна человеку. А если какая-то обезьяна сожжет Коран и будет кричать, что это сказки, читайте лучше научные книги я засомневаюсь, читал ли научные книги этот макак сам, и какое образование он вообще имеет....
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Мадина Уйгурова
Ответ Maxim Vasnechov
Да любая книга - это просто бумага. Что бы в ней не напечано было. Мысли и идеи пророка Мухаммеда отложились глубоко в мировую культуру, и никто их не сотрёт никаким сожжением. Советую борцухам внимательней читать Коран(как и Библию, и Тору, и другие книги, помогает для саморазвития).
Все правильно говорите. Ни один мусульманин Швеции и мира не пострадал от этого сожжения. У каких-то эмоциональных людей побомбит конечно пару дней, но на этом все закончится. В ближайшую пятницу мечети Швеции вновь будут заполнены прихожанами, а этот дурачок будет искать новый повод похайпится. Странно только то, что такое девиантное поведение находит поддержку на спортс. По моему мнению ни один образованный и разумный человек подобной ахинеей заниматся не станет, а уж тем более писаться от счастья и поддерживать такое.
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+12
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Sobachkin
Вывезли в цивилизацию, но не помогло
+3
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Олег Акимов
Ответ DrDro
Книгу Илая пересмотрели. Там тоже друг друга за книгу убить готовы были.
Удивительно, конечно. За книги со сказками люди готовы убить, а образовательные, научные книги читать не заставишь.
+13
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+7
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Олег Акимов
Ответ Maxim Vasnechov
Да любая книга - это просто бумага. Что бы в ней не напечано было. Мысли и идеи пророка Мухаммеда отложились глубоко в мировую культуру, и никто их не сотрёт никаким сожжением. Советую борцухам внимательней читать Коран(как и Библию, и Тору, и другие книги, помогает для саморазвития).
Твоя мысль не очень понятна для людей с магическим мышлением
+15
-8
+7
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Sarumian
Аллах на такие вещи внимание не обращает. Если он есть
+1
0
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sablyka
вот это правильна позиция, аллах разберется..
+3
-2
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Денис Давыдов
Они сожгли книгу, а теперь сожжем их! Ухахахаха

Сумасшедшие) в Турции вон в ответ сожгли флаг Швеции вроде, чето всем пофиг)
+1
-1
0
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DrDro
Книгу Илая пересмотрели.
Там тоже друг друга за книгу убить готовы были.
+3
-3
0
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Maxim Vasnechov
Да любая книга - это просто бумага. Что бы в ней не напечано было. Мысли и идеи пророка Мухаммеда отложились глубоко в мировую культуру, и никто их не сотрёт никаким сожжением. Советую борцухам внимательней читать Коран(как и Библию, и Тору, и другие книги, помогает для саморазвития).
+22
-14
+8
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