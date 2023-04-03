Роган считает, что удары по затылку должны быть разрешены: «Не вижу смысла в запрете»
Комментатор UFC Джо Роган заявил, что запрет организации на удары по затылку должен быть снят.
«Не думаю, что стоит запрещать бойцами наносить удары по затылку. В этом решении нет никакого смысла. Например, удары ногой в голову часто приходятся по затылку, но это не считается нарушением правил.
Вспомните бой между Сирилом Ганом и Джуниором Дос Сантосом. Ган тогда ударил его локтем по затылку. Почему такие удары должны быть запрещены? Не хочешь, чтобы тебя били по затылку – не позволяй сопернику это делать», – сказал Роган.
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