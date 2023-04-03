Роган считает, что удары по затылку должны быть разрешены: «Не вижу смысла в запрете»

Теги UFC MMA Джуниор Дос Сантос Джо Роган Сирил Ган Бокс/MMA/UFC

Комментатор UFC Джо Роган заявил, что запрет организации на удары по затылку должен быть снят.

«Не думаю, что стоит запрещать бойцами наносить удары по затылку. В этом решении нет никакого смысла. Например, удары ногой в голову часто приходятся по затылку, но это не считается нарушением правил.

Вспомните бой между Сирилом Ганом и Джуниором Дос Сантосом. Ган тогда ударил его локтем по затылку. Почему такие удары должны быть запрещены? Не хочешь, чтобы тебя били по затылку – не позволяй сопернику это делать», – сказал Роган.

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4 комментария

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ErZh
Рогану надо чапалах по затылке дать что бы понял что это такое
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Typizza
Черепок можно проломить
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armageddon123456
Ответ Мага осторожный
Ну тогда и в пах разрешить! Не хочешь чтобы туда били, не позволяй бить
Соккер-кики туда же
+1
0
+1
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Мага осторожный
Ну тогда и в пах разрешить! Не хочешь чтобы туда били, не позволяй бить
+3
0
+3
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