Бивол – про бой с Бетербиевым: «У него невероятная сила удара от природы»

Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрий Бивол перечислил сильные стороны .

«Артур сам по себе очень физически одаренный спортсмен. У него невероятная сила удара от природы, вдобавок он обладает хорошей техникой бокса.

Почему он доводит свои бои до этого исхода? Потому что он монотонно идет к своей цели и добивается ее. Где-то у соперников не хватает выносливости, где-то концентрации на весь бой, а Артур сконцентрирован и монотонно добивается своей цели. Что я имею в виду под словом «монотонно»? Он давит, давит и давит. Методично. У кого-то вначале получается сопротивляться, но в итоге он поддавливает, где-то пропуская удары.

Нужно анализировать его бои. Я еще не анализировал его. Когда у тебя нет боя, зачем что-то анализировать? Но когда этот бой назначат, мы будем анализировать и думать, где и какие ошибки он совершает», – сказал Бивол.

Как сообщалось ранее, представители бойцов проведут переговоры в июне в Абу-Даби.

Бивол и Бетербиев весной могут подраться на одном турнире в Абу-Даби