Бивол – про бой с Бетербиевым: «У него невероятная сила удара от природы»

Теги Артур Бетербиев Дмитрий Бивол бокс Бивол - Бетербиев Бокс/MMA/UFC

Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрий Бивол перечислил сильные стороны Артура Бетербиева.

«Артур сам по себе очень физически одаренный спортсмен. У него невероятная сила удара от природы, вдобавок он обладает хорошей техникой бокса.

Почему он доводит свои бои до этого исхода? Потому что он монотонно идет к своей цели и добивается ее. Где-то у соперников не хватает выносливости, где-то концентрации на весь бой, а Артур сконцентрирован и монотонно добивается своей цели. Что я имею в виду под словом «монотонно»? Он давит, давит и давит. Методично. У кого-то вначале получается сопротивляться, но в итоге он поддавливает, где-то пропуская удары.

Нужно анализировать его бои. Я еще не анализировал его. Когда у тебя нет боя, зачем что-то анализировать? Но когда этот бой назначат, мы будем анализировать и думать, где и какие ошибки он совершает», – сказал Бивол.

Как сообщалось ранее, представители бойцов проведут переговоры в июне в Абу-Даби.

Бивол и Бетербиев весной могут подраться на одном турнире в Абу-Даби

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6 комментариев

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Глеб Римский
Ответ napoli_14
Нормально ты так Кличко к "сейчас" причислил )
Мейвейзер тоже тот еще молодой проспект
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Егор Крид58
Ответ Егор Крид58
такой ремейк нам не нужен)) пусть в них кто из: Моралес, Баррера, Пакьяо, Гатти ☝️
просто мне не нравился его бокс, поэтому добавил))
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Егор Крид58
Ответ Mark Kustrich
Если этот бой состоится, на какой бой из истории бокса он будет похож, как думаете? Моё мнение, что встреча будет очень похожа на бой Гасиев-Усик.
такой ремейк нам не нужен)) пусть в них кто из: Моралес, Баррера, Пакьяо, Гатти ☝️
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napoli_14
Ответ Егор Крид58
даже не знаю, ну стиль БТР мне нравится больше, как по мне, он демонстрирует бокс 00 (когда были рубки, нокауты, кровь и пот) а Сейчас Кличко, усик, Мейвезер и многие ведущие бойцы, дерутся скучно
Нормально ты так Кличко к "сейчас" причислил )
+2
0
+2
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Егор Крид58
Ответ Mark Kustrich
Если этот бой состоится, на какой бой из истории бокса он будет похож, как думаете? Моё мнение, что встреча будет очень похожа на бой Гасиев-Усик.
даже не знаю, ну стиль БТР мне нравится больше, как по мне, он демонстрирует бокс 00 (когда были рубки, нокауты, кровь и пот) а Сейчас Кличко, усик, Мейвезер и многие ведущие бойцы, дерутся скучно
0
0
0
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Mark Kustrich
Если этот бой состоится, на какой бой из истории бокса он будет похож, как думаете? Моё мнение, что встреча будет очень похожа на бой Гасиев-Усик.
+2
-2
0
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