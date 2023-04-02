Хасбик – о словах Дивнича про мечеть: «Турист, больше не езжай к нам сюда»
Блогер Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик, отреагировал на слова бойца ММА Максима Дивнича.
Ранее Дивнич выступил против строительства мечети в Москве на территории православной святыни.
«Турист, больше не езжай к нам сюда. Больше не приедешь на сборы сюда», – написал Хасбик в комментариях под постом Дивнича.
Дивнич и другие бойцы ММА пришли на митинг против строительства мечети в Москве
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в то время как хасбулла, не строя никаких империй, сидя на диване, является мировой суперзвездой и проумотером UFC.
люди, которые гордятся своей "внешностью" и "здоровьем" это самое днище пищевой цепи.
Быть "нищебродом в мамкиной хрущёвки", но с нормальным здоровьем, внешностью и ростом, или богатым уродцем в тюбитейке с ростом 7-и летнего ребёнка?