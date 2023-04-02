Хасбик – о словах Дивнича про мечеть: «Турист, больше не езжай к нам сюда»

Блогер Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик, отреагировал на слова бойца ММА Максима Дивнича.

Ранее Дивнич выступил против строительства мечети в Москве на территории православной святыни.

«Турист, больше не езжай к нам сюда. Больше не приедешь на сборы сюда», – написал в комментариях под постом Дивнича.

Дивнич и другие бойцы ММА пришли на митинг против строительства мечети в Москве

Боец Дивнич против строительства мечети на месте Святого Православного озера в Москве: «Свобода кончается там, где начинается свобода другого»