Хасбик – о словах Дивнича про мечеть: «Турист, больше не езжай к нам сюда»

Теги Максим Дивнич Хасбик Бокс/MMA/UFC

Блогер Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик, отреагировал на слова бойца ММА Максима Дивнича.

Ранее Дивнич выступил против строительства мечети в Москве на территории православной святыни.

«Турист, больше не езжай к нам сюда. Больше не приедешь на сборы сюда», – написал Хасбик в комментариях под постом Дивнича.

Дивнич и другие бойцы ММА пришли на митинг против строительства мечети в Москве

Боец Дивнич против строительства мечети на месте Святого Православного озера в Москве: «Свобода кончается там, где начинается свобода другого»

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41 комментарий

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ДОтаНаЙСигРА
Да пошёл этот Хазбик нах*й.
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mqh9pzrxgf
Ответ Кирилл Воронов
Тише чурка
Тоже не нацист??
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Verto
Ответ scuderiafan
Там уже особо ярые почитатели веры грозятся надругаться на сыном Дивнича. Хотя человек просто выразил свое мнение, никого не оскорбив.
Это не особо ярые, а особо больные. Среди всяких есть, кроме русских. Там все святые или, на крайняк, полусвятые.
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Verto
Ответ Roman Bolshevik
Русская земля принадлежит русским, одним русским. Хозяин земли русской — есть один лишь русский (великорус, малоросс, белорус — это всё одно) — и так будет навсегда! (Ф.М. Достоевский) Никто не имеет права указывать русским, куда им ехать или не ехать в России
А если "малоросс" этого не понимает, то его надо казнить, а его землю захватить.
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Vedved
Ответ mqh9pzrxgf
Потом говорят не нацисты) и то что на митинг вышла такая толпа тоже не нацисты. Когда эту землю азик купил че молчали все, как про мечеть разговор земля святой стала, лицемерие и нацизм чистой воды
Мда…. Это же надо дичь такую написать🤦🏻‍♂️
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alexander bakulin
Ответ Roman Bolshevik
"Былинные русичи" одну из крупнейших империй в истории и самую устойчивую из них. Если русских заведут, то все эти UFC-шники побегут в свою Турцию. Напомню, что это не мы в составе Кавказа, а они в нашем составе.
строитель империй и геополитик очередной, из мамкиной хрущёвки вещает. я сильно сомневаюсь, что тебя, в твоём составе, и в приличный ресторан пустят.
в то время как хасбулла, не строя никаких империй, сидя на диване, является мировой суперзвездой и проумотером UFC.
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SoWeTo
Идиоты, сколько раз замечал, что люди зимой на улице молятся. Вам нравится это? Не лучше, если они будут в помещении и в тепле? Если вам так они не нравятся, как раз видеть их не будете. Столько проблем в этой Москве, а раздуваете ту, которая меньше всего требует внимания. Пускай строят мечети, церкви, храмы, если это требуется.
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Тамагавк
Нацики оказались намного ближе чем предпологали. Один плюс, что маски сняты.
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Игорь Волков
Ответ Крыс Пол
Если мечеть является более востребованной, то вполне логично, что она должна быть в приоритете над храмом. Что-то мне подсказывает, если организовать митинг фанатов храма и фанатов мечети, то вторых придет больше. Другое дело, что неужели нельзя было другое место для стройки найти, дабы не разжигать?
Естественно их будет больше, так как в Россию завезли миллионы мигрантов, если их всех депортировать, то и место для коренных мусульман будет предостаточно. При этом нужно понимать, что там не просто мечеть хотят построить, а исламскую агломерацию на 60.000 мигрантов, создавая на пустом месте миграционное Гетто со всеми вытекающими проблемами. Люди не хотят в этническом анклаве жить
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Vedved
Ответ Kanan Jarrus
как всегда база от хасбика. ну и стабильные полыхания) ахахах
Скорее - как всегда бред несёт 😉
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SoWeTo
Ответ Buharoid
Ты давно мастурбируешь на карликов? Как это началось?
Тебе чел просто факты перечислил, а ты свои низкие наклонности здесь воспроизводишь.
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Кирилл Воронов
Ответ alexander bakulin
гордишься своей статью богатырской, сверхчеловек данила-фашик? вот же ты крутыш, на хасбика сверху вниз можешь себе позволить смотреть, сидя в мамкиной хрущёвке
А ты чо так порвался, чудо чернильное?
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alexander bakulin
Ответ ББ
Что лучше: Быть "нищебродом в мамкиной хрущёвки", но с нормальным здоровьем, внешностью и ростом, или богатым уродцем в тюбитейке с ростом 7-и летнего ребёнка?
да я понял, что ты вершиной эволюции себя считаешь. но как по мне, лучше кем угодно быть, чем фашиком- обрыганом, который считает инвалидов за "уродцев".
люди, которые гордятся своей "внешностью" и "здоровьем" это самое днище пищевой цепи.
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Кирилл Воронов
Ответ Kanan Jarrus
мусульман и мечетей будет больше и больше. и?
Тише чурка
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Russ Ivan
Сразу переход на личность и завуалированные угрозы, самая миролюбивая религия наравне с иудаизмом...
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Roman Bolshevik
Ответ alexander bakulin
настоящий хозяин пришёл и поставил на место мамкиных шовинистов быстро и чётко. даже в инстаграме у них очко сжалось, ответить королю UFC. в реальной жизни тем более глазки в пол опускают, эти былинные русичи из романов достоевского.
"Былинные русичи" одну из крупнейших империй в истории и самую устойчивую из них. Если русских заведут, то все эти UFC-шники побегут в свою Турцию. Напомню, что это не мы в составе Кавказа, а они в нашем составе.
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Данил
Ответ alexander bakulin
гордишься своей статью богатырской, сверхчеловек данила-фашик? вот же ты крутыш, на хасбика сверху вниз можешь себе позволить смотреть, сидя в мамкиной хрущёвке
Мне кажется ты способен на более крутой комментик. Попробуй ещё разок, у тебя получится!
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Крыс Пол
Если мечеть является более востребованной, то вполне логично, что она должна быть в приоритете над храмом. Что-то мне подсказывает, если организовать митинг фанатов храма и фанатов мечети, то вторых придет больше. Другое дело, что неужели нельзя было другое место для стройки найти, дабы не разжигать?
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alexander bakulin
Ответ Данил
Глазки в пол по любому придётся опустить. Иначе Хасбика сложно увидеть.
гордишься своей статью богатырской, сверхчеловек данила-фашик? вот же ты крутыш, на хасбика сверху вниз можешь себе позволить смотреть, сидя в мамкиной хрущёвке
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Kanan Jarrus
Ответ Roman Bolshevik
Русская земля принадлежит русским, одним русским. Хозяин земли русской — есть один лишь русский (великорус, малоросс, белорус — это всё одно) — и так будет навсегда! (Ф.М. Достоевский) Никто не имеет права указывать русским, куда им ехать или не ехать в России
ну все после твоего коммента теперь точно никто не будет указывать русским, куда им ехать или не ехать в россии ахахаха
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alexander bakulin
Ответ Buharoid
Ты давно мастурбируешь на карликов? Как это началось?
я к карликам, как и к любым инвалидам, отношусь с сочувствием и уважением. а вот ты явно их за людей не считаешь. очередной фашик сверхчеловек, видать
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Kanan Jarrus
Ответ Игорь Волков
Полурослик, после избиения кота видимо обрёл настолько большую самоуверенность, что теперь считает себя вершителем судеб. Кстати он ещё так же выкатил пост, что несмотря на протестующих, мусульман и мечетей будет все больше и больше
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ББ
Ответ alexander bakulin
сидит в лас вегасе, является официальным лицом UFC, имеет миллионный контракт с проумошеном. пока нищеброды сидят в мамкиных хрущёвках
Что лучше:
Быть "нищебродом в мамкиной хрущёвки", но с нормальным здоровьем, внешностью и ростом, или богатым уродцем в тюбитейке с ростом 7-и летнего ребёнка?
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Данил
Ответ alexander bakulin
настоящий хозяин пришёл и поставил на место мамкиных шовинистов быстро и чётко. даже в инстаграме у них очко сжалось, ответить королю UFC. в реальной жизни тем более глазки в пол опускают, эти былинные русичи из романов достоевского.
Глазки в пол по любому придётся опустить. Иначе Хасбика сложно увидеть.
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Kanan Jarrus
как всегда база от хасбика. ну и стабильные полыхания) ахахах
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