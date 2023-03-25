Бенеил Дариуш: «Я не буду умолять о титульнике. Если UFC снова поставит кого-то без очереди, то я просто продолжу сносить головы»

Топовый легковес UFC Бенеил Дариуш отреагировал на слова чемпиона , который хочет подраться за титул в полусреднем весе.

«Я так много работаю, чтобы выиграть претендентский бой, почему я должен отдавать свое сияние ему?

Я буду делиться им с теми, кто помогает мне выигрывать мои бои. Я считаю глупыми призывы типа: «О, пожалуйста, сразись со мной», или что-то в этом роде.

Я знаю, кто помог мне достичь того уровня, на котором я нахожусь, зачем мне тратить свою энергию на это? Мне все равно.

Я говорил это раньше и скажу снова. Я не умоляю о титульном поединке. Если UFC снова поставит кого-то без очереди, то я просто буду продолжать сносить головы», – сказал Дариуш.

Махачев – о следующем поединке: «Уайт хочет видеть меня в Абу-Даби»

Официально: Оливейра и Дариуш подерутся на UFC 288