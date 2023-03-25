Бенеил Дариуш: «Я не буду умолять о титульнике. Если UFC снова поставит кого-то без очереди, то я просто продолжу сносить головы»
Топовый легковес UFC Бенеил Дариуш отреагировал на слова чемпиона Ислама Махачева, который хочет подраться за титул в полусреднем весе.
«Я так много работаю, чтобы выиграть претендентский бой, почему я должен отдавать свое сияние ему?
Я буду делиться им с теми, кто помогает мне выигрывать мои бои. Я считаю глупыми призывы типа: «О, пожалуйста, сразись со мной», или что-то в этом роде.
Я знаю, кто помог мне достичь того уровня, на котором я нахожусь, зачем мне тратить свою энергию на это? Мне все равно.
Я говорил это раньше и скажу снова. Я не умоляю о титульном поединке. Если UFC снова поставит кого-то без очереди, то я просто буду продолжать сносить головы», – сказал Дариуш.
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