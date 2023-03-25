Бенеил Дариуш: «Я не буду умолять о титульнике. Если UFC снова поставит кого-то без очереди, то я просто продолжу сносить головы»

Теги UFC легкий вес (MMA) Ислам Махачев Бенеил Дариуш Бокс/MMA/UFC

Топовый легковес UFC Бенеил Дариуш отреагировал на слова чемпиона Ислама Махачева, который хочет подраться за титул в полусреднем весе.

«Я так много работаю, чтобы выиграть претендентский бой, почему я должен отдавать свое сияние ему?

Я буду делиться им с теми, кто помогает мне выигрывать мои бои. Я считаю глупыми призывы типа: «О, пожалуйста, сразись со мной», или что-то в этом роде.

Я знаю, кто помог мне достичь того уровня, на котором я нахожусь, зачем мне тратить свою энергию на это? Мне все равно.

Я говорил это раньше и скажу снова. Я не умоляю о титульном поединке. Если UFC снова поставит кого-то без очереди, то я просто буду продолжать сносить головы», – сказал Дариуш.

Махачев – о следующем поединке: «Уайт хочет видеть меня в Абу-Даби»

Официально: Оливейра и Дариуш подерутся на UFC 288

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
gosha7202@mail.ru
Красавчик, достойная позиция. Доказывать надо в октагоне, а не на пресс-конференциях и интервью, максимальное уважение
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий