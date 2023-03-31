Конор ответил Гейджи: «Этот дурак сам получил титульник за победу над Чендлером. Два титульника – ноль побед»
Бывший двойной чемпион UFC Конор Макрегор отреагировал на слова Джастина Гейджи, который пригрозил уйти из спорта, если ирландец получить титульник за победу над Майклом Чендлером.
«Этот безмозглый дурак получил титул благодаря одной-единственной победе над Чендлером. И все же он бросит все и уйдет на пенсию, если я получу то же самое. Классический птичий мозг Гейджи. Придурок. Две попытки стать чемпионом – ноль побед», – написал Конор в соцсетях, после чего стер запись.
Дариуш обвинил Конора в допинге: «Я думаю, он читер. Он мог бы получить терапевтическое исключение»
классика от Конора 💪