Конор ответил Гейджи: «Этот дурак сам получил титульник за победу над Чендлером. Два титульника – ноль побед»

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макрегор отреагировал на слова , который пригрозил уйти из спорта, если ирландец получить титульник за победу над .

«Этот безмозглый дурак получил титул благодаря одной-единственной победе над Чендлером. И все же он бросит все и уйдет на пенсию, если я получу то же самое. Классический птичий мозг Гейджи. Придурок. Две попытки стать чемпионом – ноль побед», – написал Конор в соцсетях, после чего стер запись.

Дариуш обвинил Конора в допинге: «Я думаю, он читер. Он мог бы получить терапевтическое исключение»