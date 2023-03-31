Конор ответил Гейджи: «Этот дурак сам получил титульник за победу над Чендлером. Два титульника – ноль побед»

Теги UFC легкий вес (MMA) Майкл Чендлер Конор Макгрегор Джастин Гейджи Бокс/MMA/UFC

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макрегор отреагировал на слова Джастина Гейджи, который пригрозил уйти из спорта, если ирландец получить титульник за победу над Майклом Чендлером.

«Этот безмозглый дурак получил титул благодаря одной-единственной победе над Чендлером. И все же он бросит все и уйдет на пенсию, если я получу то же самое. Классический птичий мозг Гейджи. Придурок. Две попытки стать чемпионом – ноль побед», – написал Конор в соцсетях, после чего стер запись.

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6 комментариев

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Ruslan Isaev
Ответ Джавез Тилл
Ты че угараешь??? А бои до Чендлера не считаются что ли???🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Во во,до Чендлера проиграл только лучшему легковесу в истории. До этого шёл на хорошем винстрике, кому если не ему было давать титульник? Наверное Царукяну или Бенеилу которого многие даже в то время (Махачев по-моему на тот момент имел бой)
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Саламбек Алаев
Ответ Aram Ambarsumyan
Конор отчасти прав! Мне Джастин нравится и как боец, и как человек! Но если так подумать, то реально бой за титул с Чарли он получил одержал всего одну победу, над Чендлером! И если Конор побьёт Чендлера и получит титульник, то в этом ничего критичного нет, Джастин свой 2-ой титульник получил точно также!
Подтяни матчасть. Перел титульник Гаджи выиграл 6 боев из 7 , проиграв лишь Хабибу . Он получил титульник с Хабой за 5 побед подряд , проиграл ему , затем выиграл Чендлера и снова получил титульный бой. Т.е Джастин был в топе всегда и на ходу . А теперь открой статистику Конора в легком весе , а так же тот факт что бой с Чендлером пройдёт в полусреднем )
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BenWade
Ответ Джавез Тилл
Ты че угараешь??? А бои до Чендлера не считаются что ли???🤣🤣🤣🤣🤣🤣
До Чендлера он от Хабиба отлетел
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evil
после чего стёр запись

классика от Конора 💪
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Джавез Тилл
Ответ Aram Ambarsumyan
Конор отчасти прав! Мне Джастин нравится и как боец, и как человек! Но если так подумать, то реально бой за титул с Чарли он получил одержал всего одну победу, над Чендлером! И если Конор побьёт Чендлера и получит титульник, то в этом ничего критичного нет, Джастин свой 2-ой титульник получил точно также!
Ты че угараешь??? А бои до Чендлера не считаются что ли???🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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Aram Ambarsumyan
Конор отчасти прав! Мне Джастин нравится и как боец, и как человек! Но если так подумать, то реально бой за титул с Чарли он получил одержал всего одну победу, над Чендлером! И если Конор побьёт Чендлера и получит титульник, то в этом ничего критичного нет, Джастин свой 2-ой титульник получил точно также!
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