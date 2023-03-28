Дариуш обвинил Конора в допинге: «Я думаю, он читер. Он мог бы получить терапевтическое исключение»

Теги UFC легкий вес (MMA) Дастин Порье Конор Макгрегор Бенеил Дариуш Бокс/MMA/UFC

Топовый легковес UFC Бенеил Дариуш объяснил, почему считает Конора Макрегора мошенником.

Напомним, что Конор не выходил в октагон с лета 2021 года, когда он сломал ногу в бою с Дастином Порье. После этого Конор сильно прибавил в мышечной массе, после чего появились подозрения в нарушении антидопинговых правил.

«Я думаю, что Конор читер. Если вы хотите вылечить колено или ногу, вы можете получить терапевтическое исключение, чтобы принимать разные препараты.

Вы можете поговорить с USADA и получить терапевтическое исключение. Но вы не можете добавлять вещества поверх разрешенных. Что бы ты ни вводил, ты должен заявить об этом и все обнажить», – сказал Дариуш.

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6 комментариев

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Mr.Hahn
Ответ Мага осторожный
Унылое одеяло решило хайпануть на Коноре
Дариуш - одеяло?)) Ты кроме Конора никого не знаешь, поди, да?
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sanek maloi
А по Конору как будто не видно, что препаратах лечили. Паука же слили после такого же перелома ноги. Мак же не просто так посылает усаду🤣
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Oleg Where
Слёт местных инфантов на защиту алкаша - 3, 2, 1....
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Мага осторожный
Унылое одеяло решило хайпануть на Коноре
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Pronger
хотя Дариуш клиент дельфина, эти ни секунды не могут без упоминаний Конора))
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Pronger
что за поток сознания?))
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