Дариуш обвинил Конора в допинге: «Я думаю, он читер. Он мог бы получить терапевтическое исключение»

Топовый легковес UFC Бенеил Дариуш объяснил, почему считает Конора Макрегора мошенником.

Напомним, что Конор не выходил в октагон с лета 2021 года, когда он сломал ногу в бою с . После этого Конор сильно прибавил в мышечной массе, после чего появились подозрения в нарушении антидопинговых правил.

«Я думаю, что Конор читер. Если вы хотите вылечить колено или ногу, вы можете получить терапевтическое исключение, чтобы принимать разные препараты.

Вы можете поговорить с USADA и получить терапевтическое исключение. Но вы не можете добавлять вещества поверх разрешенных. Что бы ты ни вводил, ты должен заявить об этом и все обнажить», – сказал Дариуш.

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