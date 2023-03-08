Майкл Чендлер: «Собираюсь разбить Конора, а затем, возможно, сразиться с Махачевым»

Легковес UFC Майкл Чендлер рассказал про отношение к чемпиону дивизиона .

«Вы, ребята, звоните, просите меня поговорить об Исламе, а потому вдруг заголовок: «Чендлер думает, что может победить Махачева». Я в это время думаю: «Нет, нет». И так происходит всегда.

Я очень уважаю Ислама. Он побил Чарльза Оливейру, а затем Волкановски, хотя я думал, что Алекс победит. И я снова оказался неправ. Ислам в нужное время стал чемпионом, а мы не до конца были в нем уверены.

Если вы поставите меня в октагон в любой точке мира против Ислама, думаю, мои шансы победить чертовски хороши. Он хорошо зарекомендовал себя. Он наш чемпион не просто так.

Я собираюсь разбить Конора, а затем, возможно, сразиться с Махачевым», – сказал Чендлер.

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