Чендлер – о бое против Конора: «Я изобью его и прикончу во втором раунде»

Топовый легковес UFC Майкл Чендлер уверен в победе над Конором Макрегором.

Бойцы возглавили команды в 31-м сезоне , а по окончании шоу они подерутся в одном из осенних турниров UFC.

«Думаю, я насмотрелся на Конора за последние пару недель, чтобы понять, что я собираюсь не просто пробить его, а избить его двумя руками и сделать все, что захочу, как стойке, так и на земле.

Я прикончу его ко второму раунду. Это мой «Мистик Мак», мое предсказание, и я его уверен в нем», – сказал Чендлер.

Чендлер требует от UFC заставить Конора войти в пул USADA: «Если мы планируемся на сентябрь, он должен сдать тест»