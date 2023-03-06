Чендлер – о бое против Конора: «Я изобью его и прикончу во втором раунде»

Теги UFC легкий вес (MMA) The Ultimate Fighter Майкл Чендлер Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Топовый легковес UFC Майкл Чендлер уверен в победе над Конором Макрегором.

Бойцы возглавили команды в 31-м сезоне The Ultimate Fighter, а по окончании шоу они подерутся в одном из осенних турниров UFC.

«Думаю, я насмотрелся на Конора за последние пару недель, чтобы понять, что я собираюсь не просто пробить его, а избить его двумя руками и сделать все, что захочу, как стойке, так и на земле.

Я прикончу его ко второму раунду. Это мой «Мистик Мак», мое предсказание, и я его уверен в нем», – сказал Чендлер.

Чендлер требует от UFC заставить Конора войти в пул USADA: «Если мы планируемся на сентябрь, он должен сдать тест»

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