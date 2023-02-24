Тренер Чимаева: «Бой с Конором будет блокбастером. Мы бы сорвали кассу»

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Конор Макгрегор Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Андреас Михаэль, тренер шведского бойца UFC Хамзата Чимаева, ответил на вопрос о возможном поединке с Конором Макгрегором.

«Это супербой. Чимаеву придется сбрасывать вес? В конце концов, это же делать не мне. Если Хамзат захочет вернуться в полусредний вес, то сделает это. Он может делать все, что захочет.

Бой с Конором будет блокбастером. Мы бы сорвали кассу. Какой бы это был бой! Вау!

Мы готовились к Алексу Перейре, но он выпал, поэтому все вызывают Хамзата. Знаю, что сейчас ему нужен бой за деньги», – сказал Михаэль.

Чимаев – о следующем бое: «Иншааллах, вернемся после Рамадана»

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6 комментариев

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Elkorazon01
Все хотят легкие деньги ) чикен стал золотой курицей🤣
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sanek maloi
Ответ Gornostaev
Я не про бизнес. Пить то виски ему никто не запрещает :)...
Ну тогда и бухло покачественнее он может себе позволить, пропер и нахаляву может бухать)))
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Gornostaev
Ответ sanek maloi
Конор продал свой вискарь, который раскрутил, сейчас он что типа лица в этой компании, не более того и получает деньги за это. Мак так то не дурачок, грамотные люди его ведут по жизни.
Я не про бизнес. Пить то виски ему никто не запрещает :)...
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sanek maloi
Ответ Gornostaev
У Конора сейчас бурный роман с собственным брендом ирландского виски🍾, вот там настоящий блокбастер...
Конор продал свой вискарь, который раскрутил, сейчас он что типа лица в этой компании, не более того и получает деньги за это. Мак так то не дурачок, грамотные люди его ведут по жизни.
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-2
0
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Gornostaev
У Конора сейчас бурный роман с собственным брендом ирландского виски🍾, вот там настоящий блокбастер...
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Kanan Jarrus
блокбастер длиной в 5, максимум 10 секунд. да и после унижения хабибом чикен очканет оказаться без твиттера с другим кавказцем в одном октагоне. 😊
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