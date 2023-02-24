Тренер Чимаева: «Бой с Конором будет блокбастером. Мы бы сорвали кассу»

Андреас Михаэль, тренер шведского бойца UFC Хамзата Чимаева, ответил на вопрос о возможном поединке с .

«Это супербой. Чимаеву придется сбрасывать вес? В конце концов, это же делать не мне. Если Хамзат захочет вернуться в полусредний вес, то сделает это. Он может делать все, что захочет.

Бой с Конором будет блокбастером. Мы бы сорвали кассу. Какой бы это был бой! Вау!

Мы готовились к Алексу Перейре, но он выпал, поэтому все вызывают Хамзата. Знаю, что сейчас ему нужен бой за деньги», – сказал Михаэль.

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