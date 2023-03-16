Конор хочет титульный бой в полусреднем весе

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор заявил о намерении подраться за титул в полусреднем весе.

«Только полусредний вес. Я буду драться в полусреднем весе – это не обсуждается. Может быть, я даже буду присутствовать на турнире UFC 286. В карде дерется мой одноклубник Гуннар Нельсон. Я бы с удовольствием посмотрел вживую его бой и титульный поединок», – сказал Макгрегор.

Бой Леона Эдвардса и Камару Усмана состоится в ночь на 19 марта в Лондоне.

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