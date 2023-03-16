Конор хочет титульный бой в полусреднем весе

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Конор Макгрегор Леон Эдвардс Гуннар Нельсон Камару Усман Усман - Эдвардс UFC 286 Бокс/MMA/UFC

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор заявил о намерении подраться за титул в полусреднем весе.

«Только полусредний вес. Я буду драться в полусреднем весе – это не обсуждается. Может быть, я даже буду присутствовать на турнире UFC 286. В карде дерется мой одноклубник Гуннар Нельсон. Я бы с удовольствием посмотрел вживую его бой и титульный поединок», – сказал Макгрегор.

Бой Леона Эдвардса и Камару Усмана состоится в ночь на 19 марта в Лондоне.

Гуннар Нельсон: «Конор выбьет из Чендлера все дерьмо»

Конор: «Хочу провести еще 100 поединков»

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Д
Вся хочу мороженное)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sanek maloi
Давай Конор зажги уже на 286 турнире, прилети, поддержи Гуню. В каком бы состоянии Мак не был, за ним всегда интересно наблюдать, притягивает своей харизмой.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Murad995
Эдвардса он может победить
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл Конопельченко
Ответ Tuman Is
я тоже хочу, желательно с ДД в тяжелом весе есть шансы у меня?
Ставлю на тебя
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tuman Is
я тоже хочу, желательно с ДД в тяжелом весе
есть шансы у меня?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex1104
Ответ Maksat Yakubow
Опять что-то пронюхал.
Буква Р - лишняя
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
gosha7202@mail.ru
Эмм, ну в общем-то я даже не удивлюсь, если он получит титульник, ведь в случае победы над Чендлером у него будет целых две победы за четыре года в полусреднем весе над легковесами, лучшего претендента быть не может, куда там Шавкату и Хамзату до его спортивных результатов
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Maksat Yakubow
Опять что-то пронюхал.
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий