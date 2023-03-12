О’Мэлли отреагировал на слова Сехудо о Двалишвили: «Я буду готов, приятель»

Теги легчайший вес UFC Генри Сехудо Шон О'Мэлли Мераб Двалишвили Алджамейн Стерлинг Стерлинг - Сехудо Бокс/MMA/UFC

Первый номер рейтинга легчайшего веса UFC Шон О’Мэлли заявил, что хочет страховать титульный бой Алджамейна Стерлинга и Генри Сехудо.

Ранее Сехудо обратился к президенту UFC Дане Уайту с просьбой сделать Мераба Двалишвили запасным в этом поединке.

«Я буду готов, приятель», – написал О’Мэлли в соцсетях.

Сехудо ответил на комментарий О’Мэлли: «Поверь мне, мы все будем готовы! Не торопись, сделай маникюр, прическу и смотри, как я работаю».

Мераб Двалишвили: «Стерлинг говорит мне просить титульник. Когда он поднимется в весе, я готов драться за пояс»

Стерлинг поздравил Двалишвили с победой: «Какой невероятный момент в моей жизни!»

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2 комментария

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Нежный Джохар
я тебе не приятель,друг(с)
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Ussaev M
король трэштока вернулся
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+2
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