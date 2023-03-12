О’Мэлли отреагировал на слова Сехудо о Двалишвили: «Я буду готов, приятель»
Первый номер рейтинга легчайшего веса UFC Шон О’Мэлли заявил, что хочет страховать титульный бой Алджамейна Стерлинга и Генри Сехудо.
Ранее Сехудо обратился к президенту UFC Дане Уайту с просьбой сделать Мераба Двалишвили запасным в этом поединке.
«Я буду готов, приятель», – написал О’Мэлли в соцсетях.
Сехудо ответил на комментарий О’Мэлли: «Поверь мне, мы все будем готовы! Не торопись, сделай маникюр, прическу и смотри, как я работаю».
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