Стерлинг ответил Сехудо: «Я приду к тебе домой, положу ноги на диван и прикажу тебе принести мне стакан молока»

Теги легчайший вес UFC Генри Сехудо Петр Ян Алджамейн Стерлинг UFC 288 Стерлинг - Сехудо Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг ответил Генри Сехудо, который критически высказался о первой победе Стерлинга над Петром Яна.

«Я могу сказать лишь одно: скоро мы узнаем, кто есть кто. Люди сомневаются во мне всю мою карьеру, а я продолжаю показывать им, кто я и из чего я сделан.

Я много работаю, я заслужил свое место. И все, что я могу сделать – выйти и доказать, что этот человек снова ошибается.

Генри, я вернусь к тебе домой, положу ноги на твой диван и прикажу тебе принести мне молока с кухни», – сказал Стерлинг.

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1 комментарий

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RG26
Надеюсь Сехудо вернётся в хорошей форме и деклассирует этого лаки-лузера. В лучшей форме Сехудо его бы и не заметил
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