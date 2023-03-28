Стерлинг ответил Сехудо: «Я приду к тебе домой, положу ноги на диван и прикажу тебе принести мне стакан молока»

Чемпион UFC в легчайшем весе ответил , который критически высказался о первой победе Стерлинга над .

«Я могу сказать лишь одно: скоро мы узнаем, кто есть кто. Люди сомневаются во мне всю мою карьеру, а я продолжаю показывать им, кто я и из чего я сделан.

Я много работаю, я заслужил свое место. И все, что я могу сделать – выйти и доказать, что этот человек снова ошибается.

Генри, я вернусь к тебе домой, положу ноги на твой диван и прикажу тебе принести мне молока с кухни», – сказал Стерлинг.

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